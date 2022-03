Sabato è finalmente arrivato e dunque vi facciamo la classica domanda di rito: cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana è senza dubbio il momento ideale per immergersi a capofitto in mondi virtuali fantastici, sfrecciare su circuiti con bolidi rombanti o scatenarsi su un campo di battaglia. E tra le uscite delle ultime settimane e l'immancabile backlog di certo non manca la roba da giocare, quindi dato che siamo degli impiccioni siamo curiosi di sapere su quali titoli la community di Multiplayer.it investirà il proprio weekend.

Probabilmente in molti staranno ancora sfrecciando a tutta birra sui circuiti di Gran Turismo 7, affrontando i mille pericoli dell'Interregno di Elden Ring o esplorando il vasto Ovest Proibito di Horizon Forbidden West, ovvero alcuni dei giochi più attesi delle ultime settimane e in grado di intrattenere i giocatori per tantissime ore.

Non mancano comunque anche delle novità particolarmente interessanti uscite questa settimana. Chi vuole portare il Caos nel proprio weekend starà sicuramente giocando a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il nuovo action/RPG realizzato Team Ninja, che propone tante idee interessanti sulla carte, ma non tutte azzeccate, come potrete leggere nella nostra recensione.

GTA 5

C'è poi Syberia: The World Before (qui la nostra recensione), l'opera postuma di Benoît Sokal che conclude le avventure di Kate Walker che ci hanno accompagnato per decenni; questa settimana è uscito anche Tunic, un action adventure isometrico che omaggia nelle dinamiche la serie The Legend of Zelda, come potrete leggere nella nostra recensione.

Non si tratta di un gioco nuovo, anzi tutt'altro, ma in molti non vedevano l'ora di tornare tra le strade di Los Santos nei panni di Trevor, Franklin e Michael grazie alle versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5. Ma le novità introdotte in questa riedizione del classico di Rockstar Games valgono il prezzo del biglietto? Scopritelo nella nostra analisi tecnica di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S.

Diteci, cosa giocherete questo weekend?