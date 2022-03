Syberia: The World Before, la recensione dell’ultima opera di Benoît Sokal

Ci sono articoli che semplicemente non vorresti mai scrivere, in particolare quelli in cui senti di essere vittima di un particolare coinvolgimento emotivo, dovuto ad esempio all'amore che provi o hai provato per un determinato autore, sentimento che inevitabilmente finisce per distorcere il tuo giudizio. In altri casi, come questo, a frenarti è il dover constatare che conclusa la scrittura, metterai idealmente fine a un'esperienza che ti ha formato e, in parte, definito perché, nonostante non sia mai finita sulla copertina di una qualche rivista patinata, Kate Walker è sempre stata un modello femminile importante, cui l'industria videoludica avrebbe dovuto guardare con maggiore attenzione: una donna che fugge dal destino che le viene imposto da famiglia e società, inseguendo il sogno di un altro essere umano, nella drammatica e poetica ricerca di far riemergere quell'io represso che solo può liberarla.

In fondo la tensione verso il movimento, inteso nel senso più alto del termine, ce l'ha sempre avuta nel cognome e il suo destino non può che essere quello di non trovare mai un approdo definitivo, come una nomade. Kate Walker è l'incarnazione più pura della visione del recentemente scomparso Benoît Sokal, che da quando iniziò a scrivere videogiochi alla fine degli anni '90, ha sempre messo il tema del viaggio al centro delle sue opere.

Probabilmente avrebbe voluto abbandonarla dopo la fine del secondo Syberia quando, ottenuta la consapevolezza di sé che le mancava e portato Hans Voralberg a destinazione, doveva finalmente ridefinirsi da sola in quanto individuo, senza quindi un autore che la muovesse, scegliendo finalmente chi essere. Non poté farlo, probabilmente perché i suoi giochi successivi non avevano avuto lo stesso successo e aveva bisogno di lei per non soccombere al mercato.

Syberia 3 partiva dalla consapevolezza che Kate non era più un avvocato di New York, ma una donna che aveva visto dei Mammut in un luogo leggendario, viaggiando insieme a un vecchio in preda a una forte demenza senile e a un automa fin troppo umano. Il suo errare per territori inospitali, intrisi di realismo magico e surreale bellezza, doveva prendere una nuova direzione e lo fece, ma era evidente che mancava parte dell'ispirazione originale, quasi che Sokal fosse dispiaciuto di doverla guidare ancora una volta. Anche lui doveva prendere una nuova direzione e ridefinire il suo lavoro e, soprattutto, il suo personaggio. Non per niente alla fine del terzo episodio, aveva lasciato Kate sospesa in un limbo da cui si faticava a vedere un possibile lieto fine, come se fosse incerto egli stesso sulla sua destinazione finale.

La recensione di Syberia: The World Before non è quindi solo il testo di accompagnamento a un voto dato al quarto capitolo di una serie di lunga data, ma anche un modo per riannodare i fili e capire fin dove Sokal è riuscito a portare Kate prima di morire, e come ha provato a raccontarla da un nuovo punto di vista, questa volta più intimo e personale, andando finalmente a scavare nel suo passato.