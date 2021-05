Benoît Sokal, ricordiamo l'autore di Syberia

In buona parte quell'esperienza è fallita miseramente, travolta dalle esigenze del mercato e dall'ascesa di una visione del videogioco completamente differente, molto più misera, ma non senza lasciare un'eredità importante per chiunque voglia e sappia coglierla. Per questo motivo è doveroso ricordare la figura del fumettista belga , venuto a mancare il 28 maggio 2021 a causa di un'insufficienza cardiaca: per non dimenticare che a un certo punto ci abbiamo provato davvero e abbiamo avuto anche tutti i mezzi per farcela.

Se c'è stato un momento a cavallo tra la fine dello scorso millennio e l'inizio del nuovo in cui abbiamo sognato a occhi aperti che i videogiochi potessero diventare qualcosa che non si valuta e compra un tanto al chilo, lo dobbiamo anche ad autori come Benoît Sokal , che varcarono il Rubicone dei pregiudizi prestando la loro arte a quello che ancora veniva considerato un medium di serie B.

Purtroppo le sue opere a fumetti non sono quasi mai state tradotte in italiano : esiste un libro, Due Inchieste dell'Ispettore Anatroni, che raccoglie alcune storie di Canardo, ma si trova ormai solo nel mercato dell'usato. Stessa sorte per alcune strisce, sempre di Canardo, leggibili nella rivista Alterlinus, chiusa nell'ormai lontano 1986. Per noi non è quindi facile capire la dimensione del personaggio e la sua importanza nel mondo del fumetto francese, molto più ricco e vasto del nostro.

Benoît Sokal nasce a Bruxelles il 28 giugno del 1954. La sua lunga carriera inizia nel 1978, sulle pagine di À Suivre, per cui disegna il personaggio di Canardo , un papero detective depresso e fin troppo dedito a fumo, alcol e donne, che lo lancia subito tra i grandi del fumetto d'oltralpe, ottenendo un grosso successo. Nel 1987 inizia la pubblicazione di Sanguine , un fumetto realistico dallo scenario storico, che mostra la sua versatilità non solo nell'affrontare temi differenti, ma anche nel riuscire a modulare i suoi disegni per accompagnarli. Nel 1990 è invece la volta di Silence, on Tue! , un fumetto poliziesco realizzato insieme al fumettista François Rivière, quindi cinque anni dopo tocca a Le Vieil Homme qui n'Écrivait Plus , un altro fumetto realistico dall'impatto molto forte.

L’arrivo nel mondo dei videogiochi: Amerzone

Amerzone è il primo videogioco di Sokal

La svolta videoludica di Sokal arriva nella metà degli anni '90. Siamo in un periodo di profondo cambiamento per il mondo dei videogiochi. Il successo di titoli quali Myst e The 7th Guest, tanto per citarne un paio, ha aiutato enormemente nella diffusione del CD-Rom come supporto dati, contribuendo anche a un forte cambio di percezione del pubblico verso i videogiochi, che in alcuni casi si presentano come vere e proprie opere multimediali.

Si tratta di un passaggio importante, che marginalizzerà un certo modo di concepire il medium e che allo stesso tempo introdurrà delle problematiche completamente nuove, legate alla quasi inedita commistione di linguaggi presente nelle singole opere. In particolare le avventure punta e clicca si convertirono quasi completamente alla multimedialità, per riuscire a sopravvivere. L'impostazione data al genere da Sierra On-Line fu superata dalla necessità di raggiungere un pubblico più ampio, per sopperire all'aumento dei costi di produzione, che tra filmati e 3D quasi obbligato schizzarono alle stelle.

Riempire un CD-Rom non era un'impresa facile per dei team di sviluppo abituati a combattere negli angusti spazi di cartucce e floppy disk. Soprattutto, molti non disponevano di artisti in grado di caratterizzare le loro opere, che finivano spesso per risultare anonime e visivamente molto goffe.

Sokal al lavoro

Dire che la direzione artistica dei videogiochi nacque in quegli anni è un abbaglio, ma affermare che fu in quegli anni che iniziò ad assumere sempre più importanza non è del tutto scorretto, soprattutto in paesi come la Francia, dove la matrice videoludica era decisamente più colta rispetto alle produzioni americane o inglesi.

Quella che possiamo definire la scuola videoludica francese era da sempre legatissima al mondo dei fumetti, da cui aveva attinto a piene mani già negli anni '80, non solo per avere personaggi da sbattere in qualche action su licenza, come fatto per anni dai publisher USA, ma anche per studiarne gli elementi linguistici e stilistici. Non è un caso che titoli quali Another World o Alone in the Dark provengano da autori francesi. Non è nemmeno un caso che a un certo punto un autore affermato come Sokal s'interessi ai videogiochi, visto che in Francia il medium godeva di maggior credito rispetto a molti altri territori, anche quelli in cui il mercato era più ricco.

Il primo videogioco di Sokal è Amerzone (1999), un'avventura in prima persona di stampo classico, in cui il giocatore interpreta un giornalista incaricato da Alexandre Valemmbois, un vecchio esploratore, di riportare un uovo di uccello bianco nella leggendaria regione di Amerzone, da cui lo aveva sottratto qualche anno prima. Il tutto si traduce in un viaggio tra la tecnologia meccanica dell'Hydraflot, un poliedrico veicolo capace di adattarsi a tutte le condizioni, e dei magnifici luoghi naturali, per un gameplay che si ispira non poco ai vari Myst e Lighthouse.

Pubblicato da Microids (etichetta con cui Sokal lancerà tutti i suoi giochi, tranne Paradise), Amerzone ottenne un grande successo di critica e di pubblico. Non era sicuramente un gioco originale, ma allo stesso tempo era dotato di uno stile forte e di una narrazione coinvolgente che rendeva l'esperienza molto diversa da quella di altre avventure dello stesso tipo. Compiaciuta dai riscontri di Amerzone, Microids accordò quindi a Sokal la possibilità di realizzare un altro videogioco, questa volta diviso in due parti: Syberia.