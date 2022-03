Edens Zero: l'autore Hiro Mashima ha sviluppato e lanciato un gioco incentrato su Rebecca

Hiro Mashima è l'autore delle serie Fairy Tail e Edens Zero, nonché un appassionato videogiocatore. Non solo, perché ora è emerso anche che si diletta a sviluppare videogiochi. La sua prima opera è uno spin-off di Edens Zero incentrato su Rebecca, la protagonista femminile.

Un'immagine di Rebecca to kikai no youkan

Il gioco si chiama Rebecca to kikai no youkan (Trad. "Rebecca e la magione delle macchine") è sviluppato con RPG Maker ed è scaricabile gratuitamente da qui. La storia racconta della fuga di Rebecca da una villa piena di trappole. Insieme a lei ci sono Happy e Pino, altri due personaggi della serie.

Rebecca to kikai no youkan è giocabile solo su PC. Mashima si raccomanda di farlo con un controller. Viene anche specificato che, visto che si tratta di uno spin-off, non c'è bisogno di conoscere Edens Zero per giocarci. La sua speranza è quella di destare l'interesse di qualche novizio.

Va detto che per adesso Rebecca to kikai no youkan è disponibile solo in giapponese e non è chiaro se sarà mai tradotto in altre lingue. Se vi interessa, potete contattare direttamente Mashima su Twitter e chiedere a lui.

Infine, va detto che il gioco non ha niente a che vedere con Edens Zero: Pocket Galaxy di Konami, appena rilasciato per sistemi mobile.