Dr Disrespect sotto attacco per gli NFT del gioco della sua compagnia, che ancora nemmeno esiste

Il Dr Disrespect, noto streamer attualmente attivo su YouTube, è sotto attacco per aver messo in vendita deli NFT per il primo gioco della sua compagnia, Midnight Society, che ancora praticamente non esiste. Molti lo hanno visto come una specie di tentativo di truffa, nemmeno troppo velato.

Di base gli utenti possono acquistare un Founder Pass NFT per un gioco non sviluppato ottenendo nientemeno che il diritto di votare su alcune decisioni che saranno prese in corso di sviluppo, oltre che la possibilità di partecipare ad alcuni eventi organizzati dallo studio (immaginiamo virtuali).

Va detto che l'acquisto darà diritto anche a scaricare le build del gioco in accesso anticipato, ma visto che per adesso non ha nemmeno un titolo definitivo (il nome di lavorazione è Project Moon), è davvero un investimento sulla fiducia. Il prezzo dei Founder Pass è di 50 dollari e in totale ne sono stati messi in vendita 10.000.

Ovviamente il Dr Disrespect è stato sommerso dalle critiche per questa iniziativa, tra le quali quella decisamente feroce di Rami Ismail, che su Twitter ha scritto: "Scusate, ma il camera man dell'orinatoio (è un riferimento a un vecchio incidente avvenuto durante un passato E3, in cui il Dr Disrespect è stato bannato per aver filmato un bagno pubblico Ndr) sta sviluppando un videogioco NFT dove si acquista il diritto di voto sulla meta economia in corso di sviluppo, e devo verificare di essere in una linea temporale reale."

Vistosi subissato dalle critiche, il Dr Disrespect ha chiarito che gli NFT non sono e non saranno necessari per giocare e che "Project Moon" non avrà caratteristiche pay-to-win.