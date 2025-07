Il manga di Demon Slayer continua a vendere tantissimo, nonostante sia terminato 5 anni fa

Il canale YouTube ufficiale di Shonen Jump ha annunciato che il 17 luglio 2025 il manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha superato i 220 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo. Per commemorare l'evento, sul canale è stato caricato uno spot speciale trasmesso dopo la messa in onda su Fuji TV dell'anime dell'arco narrativo dell'Allenamento dei Pilastri.