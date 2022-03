Nintendo Switch, classifica eShop: Mario Kart 8 Deluxe e Cuphead in testa

La classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch aggiornata ad oggi, 19 marzo, vede in testa Mario Kart 8 Deluxe, il racer arcade che ha appena ricevuto il Pass Percorsi Aggiuntivi, mentre nella top 10 riservata ai titoli solo digitali in vetta troviamo Cuphead.

eShop, classifica Nintendo Switch al 19 marzo 2022



Mario Kart 8 Deluxe Super Mario 3D World + Bowser's Fury Leggende Pokemon: Arceus Triangle Strategy Cuphead New Super Mario Bros. U Deluxe Mario + Rabbids: Kingdom Battle Minecraft Kirby e la Terra Perduta Super Mario Party

eShop, classifica Nintendo Switch digitale al 19 marzo 2022



Cuphead Among Us Stardew Valley Cooking Simulator Tools Up! The Mean Greens: Plastic Warfare Real Boxing 2 Thief Simulator Unpacking The First Tree

Pur con i suoi oltre 50 milioni di copie fra Nintendo Switch e Wii U, Mario Kart 8 continua a monopolizzare le classifiche di vendita e il già citato Pass Percorsi Aggiuntivi non potrà che rilanciare il gioco e fargli macinare ulteriori numeri.

Per quanto riguarda invece i titoli disponibili esclusivamente in formato digitale, il podio è composto dall'ottimo Cuphead, dal blockbuster Among Us e dal fenomeno Stardew Valley.