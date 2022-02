Mario Kart 8: vendute oltre 50 milioni di copie tra Nintendo Switch e WiiU

Sulla base degli ultimi dati finanziari pubblicati da Nintendo apprendiamo che Mario Kart 8 ha superato quota 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo, sommando le vendite della versione originale per WiiU e la riedizione Deluxe per Nintendo Switch, confermandosi uno dei giochi di maggior successo di sempre del colosso di Kyoto.

Stando agli ultimi dati aggiornati al 31 dicembre 2021 condivisi dalla grande N, Mario Kart 8 Deluxe ha venduto 43,35 milioni di copie, confermandosi tra l'altro il gioco più venduto su Nintendo Switch di sempre. Interessante notare che dal 1 aprile al 31 dicembre 2021 sono state vendute ben 7,96 milioni di copie su Nintendo Switch, un dato impressionante se consideriamo che si tratta del secondo gioco più venduto in questo lasso di tempo dopo Pokémon Diamante Brillante e Perla Splendente (13,97 milioni di copie) e che è sul mercato da quasi cinque anni (perlomeno su Switch). Insomma, un vero e proprio evergreen.

Mario Kart 8 Deluxe

Inoltre, se sommiamo le copie acquistare per Wii U, pari a 8,46 milioni, Mario Kart 8 ha venduto complessivamente 51,81 milioni di copie, il che lo rende il secondo gioco Nintendo di maggior successo di sempre dopo Wii Sports (82,90 milioni) o il terzo se consideriamo le vendite complessive di Pokémon Rosso, Blu, Verde e Giallo per GameBoy e Virtual Console (59,92 milioni), stando ai dati riportati sul portale vgsales.

Dai dati ufficiali di Nintendo inoltre apprendiamo che Switch è a quota 103.54 milioni di unità vendute.