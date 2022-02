Gran Turismo 7: preordine Amazon con 20€ per il PSN in omaggio ancora disponibile, per PS5 e PS4

In questo momento è ancora disponibile su Amazon il preordine di Gran Turismo 7 per PS4 e PS5, con incluso un buono spesa da 20€ per il PSN. In pratica, si ottiene un 24,69% di "cashback" da usare per comprare contenuti digitali su PlayStation. Ricordiamo anche che la prenotazione è a "prezzo minimo garantito", questo significa che prenotando ora vi ritroverete a pagare al momento della spedizione il prezzo più basso apparso su Amazon.it, senza dover rifare il preordine in caso di abbassamento di prezzo. Sottolineiamo anche che la promozione dei 20€ di buono spesa PSN sono disponibili fino a esaurimento scorte e di certo non oltre al 3 marzo 2022: vi conviene quindi fare il preorder il prima possibile, se vi interessa avere il gioco al D1.

Ieri è andato in onda lo State of Play e, in contemporanea, vi abbiamo proposto anche la nostra anteprima nella quale vi abbiamo spiegato che "Gran Turismo 7 è quella che possiamo definire senza alcun dubbio una certezza. Ora però rimane l'esame più importante, quello che ci permetterà di capire se la modalità carriera funziona, se e come la fisica è stata ritoccata e soprattutto in che modo si comporterà la guida attraverso le innumerevoli variabili introdotte dal nuovo coraggioso sistema meteorologico. Sono le cose più importanti, gli aspetti più delicati di un gioco simile, ma è altrettanto vero che quasi venticinque anni di storia ti danno una certa credibilità..."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Gran Turismo 7

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.