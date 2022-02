PS5 vs Switch nel 2021: le vendite fanno capire chi ha sofferto di più la crisi dei semiconduttori

Abbiamo da poco avuto modo di vedere i dati di vendita di Nintendo Switch, sia a livello hardware che a livello software, che hanno seguito quelli di Sony PlayStation. Questo ci permette di fare un confronto "PS5 vs Switch" nel 2021 e capire chi ha sofferto di più la crisi dei semiconduttori.

La risposta è semplice: PS5. Come indicato da Daniel Ahmad, "uno dei punti da notare è che, sebbene tutti i produttori di console abbiano sofferto per la crisi dei semiconduttori mondiale, Nintendo è quella che ha subito l'impatto minore. È stata in grado di spedire 23,67 milioni di Switch nel 2021, rispetto alle 12,8 milioni di PS5" distribuite da Sony.

Si tratta di un risultato molto importante per la compagnia, che comunque ha venduto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ahmad spiega però che - sebbene le vendite siano state inferiori - il modello OLED ha aiutato ad aumentare il prezzo medio di vendita dei prodotti Nintendo e di conseguenza ha aumentato i guadagni del segmento hardware del 3,1% durante il periodo natalizio.

PS5

Pur vero che Sony ha potuto produrre e vendere meno PS5, l'ecosistema di Sony può vantare risultati percentualmente superiori in ambito digitale: giochi, add-on e abbonamenti sono valsi il 66% del business di Sony Game & Network Services, mentre l'hardware era il 24% (dati di tutto il 2021).

Nel caso di Nintendo, l'hardware è valso il 53%, mentre il digitale il 16%. Precisiamo che i dati di Nintendo sono solo dell'ultimo trimestre, non dell'intero anno, ma permettono di avere un'idea della mole di grandezza dei vari segmenti delle due compagnie e ci fanno capire da che direzioni arrivino i guadagni.

Anche per Nintendo, però, il digitale sta diventando sempre più importante: la compagnia ha infatti visto una crescita del 31% anno su anno nell'ultimo trimestre. Ancora più precisamente, la crescita è soprattutto legata alla vendita di giochi completi in formato digitale (+51,9% anno su anno), piuttosto che vendite di abbonamenti/espansioni/giochi esclusivamente digitali (+11,5% anno su anno).

Ecco infine i dati di vendita dei giochi e anche i dati di vendita hardware.