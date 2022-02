Nintendo Switch: i giochi più venduti a tutto il 2021, i numeri sono incredibili

Nintendo Switch è una console di successo dal lato hardware, ma anche a livello software continua a registrare numeri record. Ora, abbiamo modo di vedere i giochi più venduti a tutto il 2021.

Daniel Ahmad ha indicato tramite Twitter i dati di vendita riportati da Nintendo. I giochi più venduti di Nintendo Switch a tutto il 2021 sono:

Mario Kart 8 Deluxe - 43,35 milioni

Animal Crossing New Horizons - 37,62 milioni

Super Smash Bros. Ultimate - 27,40 milioni

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 25,80 milioni

Pokémon Spada e Pokémon Scudo - 23,90 milioni

Super Mario Odyssey - 23,02 milioni

Super Mario Party - 17,39 milioni

Pokémon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! - 14,33 milioni

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente - 13,97 milioni

Ring Fit Adventure - 13,83 milioni

Uno dei dati più interessanti è quello di Pokémon Diamante Brillante e Perla Splendente. Il gioco è uscito da pochi mesi ed è già in nona posizione dei giochi più venduti su Nintendo Switch. Si tratta del gioco Pokémon (tra i remake) che ha venduto, al lancio, di più. Per darvi un punto di confronto, dovete sapere che Pokémon Sole e Luna hanno venduto, in totale, 14,61 milioni, quindi questo remake li supererà senza difficoltà a breve. I dati di Let's Go sono leggermente superiori, quindi anch'esso sarà superato dal rivale. Infine, Ahmad segnala che Diamante/Perla remake è pronto a superare anche Omega Rubino e Alpha Zaffiro.

Samus in Metroid Dread

Citiamo però anche qualche gioco escluso dalla Top 10. Su Nintendo Switch, continua a vendere bene Luigi's Mansion 3 con 11.04 milioni che lo portano a un passo dalla classifica, ma anche Super Mario 3D World + Bowser's Fury può vantare il proprio successo, con 8,85 milioni. Buona partenza anche per Mario Party Superstars a 5,43 milioni. Inferiori ma validi anche i dati di The Legend of Zelda Skyward Sword HD (3,85 milioni), Metroid Dread (2,74 milioni), New Pokémon Snap (2,36 milioni, Giappone escluso) e Mario Golf Super Rush (2,26 milioni).

In totale, Nintendo Switch ha venduto 766,41 milioni di giochi. Il rapporto numero giochi / numero di console è di 7,4. In termini di vendite di giochi, il miglior periodo è stato ottobre - dicembre 2021, grazie al lancio di Pokémon e vari altri giochi.

Ecco invece tutti i dettagli sui dati di vendita hardware di Nintendo Switch.