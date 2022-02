Nintendo Switch: dati di vendita aggiornati a inizio 2022, vende più velocemente di Wii e PS4

Nintendo ha condiviso i dati di vendita della propria console di punta, Nintendo Switch. La più recente piattaforma della grande N ha venduto, fino al 31 dicembre 2021, 103.54 milioni di unità. La console ha raggiunto i 100 milioni più velocemente di PS4 e Wii. Nintendo DS, invece, è stato più veloce di Switch.

Inoltre, come indicato da Daniel Ahmad su Twitter, Nintendo Switch ha superato le vendite di Wii (101.63 milioni) e di PS1 (102.49 milioni). Quest'ultimo dato, anche se non in formato ufficiale, era già noto, ma ora ne abbiamo la conferma definitiva.

Inoltre, Ahmad riporta anche i dati di vendita delle varie versioni di Nintendo Switch:

Nintendo Switch standard: 81.68 milioni

Nintendo Switch Lite: 17.87 milioni

Nintendo Switch OLED: 3.99 milioni

Ecco invece i dati di vendita di Nintendo Switch nelle varie regioni del mondo:

Americhe: 40.12 milioni

Europa: 26.98 milioni

Giappone: 24.36 milioni

Altri: 12.09 milioni

Il dato più interessante tra quelli più indicati è quello giapponese: come potete vedere, il solo suolo nipponico è in grado di generare vendite quasi pari all'intera Europa. Non si tratta di un risultato da dare per scontato e basta vedere le vendite giapponesi di PS4 (meno di 8 milioni per il modello standard, dati di Famitsu) per capire che quello di Nintendo è un successo clamoroso che dimostra la potenza del marchio in Giappone.

Nintendo Switch

Se siete grandi giocatori di Switch e avete contribuito a questo successo, sarete per certo in cerca di qualche gioco interessante: ecco un video che mostra i migliori giochi di gennaio 2022 del Nintendo eShop.