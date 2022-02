Sony vuole che i dipendenti di Bungie rimangano ed è pronta a pagarli $1,2 miliardi

Sony PlayStation è pronta a spendere 1,2 miliardi di dollari (dei 3,6 totali che spenderà) in forma di bonus e incentivi per i dipendenti di Bungie. Questo è quanto è stato dichiarato durante la più recente riunione finanziaria.

La motivazione? Semplice, Sony sta comprando Bungie, ma vuole assicurarsi che, alla fine del processo, nelle sue mani vi sia la stessa Bungie di oggi. La compagnia giapponese si vuole assicurare di avere accesso alle persone che effettivamente hanno reso grande la compagnia e che hanno sulle spalle anni e anni di esperienza.

Destiny 2: La Regina dei Sussurri

Bungie è estremamente esperta in ambito live-service (e Sony sta puntando sempre di più in tal senso), inoltre i suoi dipendenti hanno realizzato negli anni giochi di successo come Halo e Destiny. Bungie potrà quindi contare su bonus economici, libertà creativa, indipendenza gestionale e potrà continuare ad autopubblicare i propri titoli, mantenendoli anche multipiattaforma.

Per certo Sony deve sperare che i dipendenti di Bungie non decidano di cercare altre strade. L'accordo potrebbe essere molto redditizio per entrambi, per un'analista, la quale spiega che il destino di Sony è di andare verso il multimediale, ambito nel quale anche Bungie si sta espandendo. In questo momento la compagnia deve assumere, non certo perdere dipendenti: la strategia di Sony ha perfettamente senso.