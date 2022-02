Sony x Bungie: l'accordo potrebbe essere molto redditizio per entrambi, per un'analista

L'accordo tra Sony e Bungie da 3.6 miliardi potrebbe far guadagnare molto a entrambe le parti, questo è quanto svelato da un'analista.

Karol Severin (analista senior e product manager di MIDiA Research) ha sottolineato che le sinergie tra le due società potrebbero renderlo un affare molto redditizio per entrambe le parti.

Severin afferma: "Nel valutare se sia stato un buon uso di 3,6 miliardi di dollari, i fondamenti dell'azienda sono ovviamente importanti, ma è anche necessario considerare qualsiasi premio strategico (benefici) in termini di dove questa acquisizione può portare PlayStation nel futuro a medio termine, in termini di sinergie."

Sony

"PlayStation sta puntando sui servizi live, in cui Bungie ha molta esperienza. Sony deve inseguire i servizi live in modo più aggressivo che mai, data la trazione nel mercato videoludico e dato il fatto che questo modello viene sempre più offerto e adottato dai consumatori. La decisione multipiattaforma sarà in sintonia con la cosa. Il multipiattaforma sta diventando un investimento, quindi è giusto che Sony lo persegua, al fine di minimizzare le pressioni competitive degli altri competitor e massimizzare il potenziale delle entrate."

"Come ho detto molte volte in passato però - il futuro di Xbox è cross platform, il futuro di PlayStation è cross-entertainment. PS sta seguendo il mercato in termini di cross platform, ma può dire la propria in termini di sinergie videoludiche da più lati del mondo dell'intrattenimento (in ambito video, musica, sport e social in particolare)."

"L'esperienza di Bungie nei servizi live probabilmente contribuirà a questo viaggio. Secondo l'intervista di GamesIndustry.biz, Jim Ryan (CEO di SIE) dice: 'Filosoficamente, non si tratta di trascinare questi contenuti nel mondo PlayStation. Si tratta di costruire enormi e meravigliosi nuovi mondi insieme.' Infine, nonostante Destiny 2 sia il solo titolo chiave del momento, Bungie non è certo un team novello. Ha creato Halo e anche se non lo possiede più, può vantare nel suo curriculum la produzione di giochi di successo da molti anni. Se Bungie sarà in grado di continuare questo successo in futuro, di aiutare Sony a far crescere le comunità dei servizi live, e contribuire ad attivare il potenziale di cross-entertainment di Sony, l'accordo potrebbe rivelarsi molto redditizio per entrambe le parti."