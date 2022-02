PS5 e PS4: Sony pubblicherà 10 giochi live service entro la fine del 2026

Durante l'ultimo resoconto finanziario, Sony ha annunciato che ha in programma di lanciare sul mercato 10 giochi PS5 e PS4 di stampo live service entro la fine del 2026.

La conferma è arrivata dal CFO Hiroki Totoki che, commentando la recente acquisizione di Bungie per 3,6 miliardi, ha confermato che gli autori di Destiny e Halo sono a lavoro su una "nuova grossa IP" e ribadito che Sony farà affidamento sull'esperienza dello studio per i suoi piani live service da ora in avanti.

Come abbiamo già discusso più volte sulle nostre pagine, la volontà di Sony di espandersi anche nel settore dei giochi multiplayer e dei GaaS era intuibile già da molto prima dell'acquisizione di Bungie. Totoki non è entrato nel dettaglio sui giochi live service in sviluppo presso i PlayStation Studios, ma come ben sappiamo uno di questi sarà il multiplayer di The Last of Us, che stando ad alcune indiscrezioni sarà free-to-play.

Inoltre anche PlayStation London Studio, Firesprite e Insomniac Games stanno realizzando dei titoli multiplayer, stando agli annunci lavorativi pubblicati nei mesi scorsi.

Allo stesso tempo, Sony non abbandonerà le esperienze single player, dato che Jim Ryan, il CEO di SIE, ha annunciato lo scorso anno che sono in lavorazione oltre 25 esclusive PS5 e PS4. Insomma dovrebbero esserci giochi per tutti i gusti.