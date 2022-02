EA vuole comprare, non essere comprata: nuove acquisizioni in futuro non sono escluse

EA, o Electronic Art se preferite, ha da non molto acquisito Glu Mobile e Codemasters, ma pare che la compagnia non dia per scontato di fermarsi lì. Nel complesso, EA si sta posizionando come una compagnia pronta a fare acquisizioni e non come una pronta ad essere acquisita.

Jorgensen ha affermato che EA è attualmente aperta a nuove acquisizioni e che continuerà a guardarsi in giro. In una recente riunione finanziaria, infatti, Electronic Arts ha condiviso alcuni commenti sulla propria situazione e ha affermato: "Cerchiamo sempre di far crescere il nostro portfolio di nuovi titoli anno per anno, con nuove IP e nuove acquisizioni".

Le acquisizioni arriveranno a breve, quindi? No, perché "attualmente siamo in modalità digestione ma questo non significa che non terremo d'occhio la situazione andando avanti". In altre parole, per il momento EA si sta occupando delle acquisizioni più recenti e sta puntando a sfruttarle nel modo corretto.

Daniel Ahmad segnala anche altre dichiarazioni di EA, la quale afferma che andando avanti ci sarà una maggiore fusione tra il mondo dei videogame e altre forme di intrattenimento. L'obiettivo della compagnia è creare fonti di intrattenimento e strumenti che possano raggiungere oltre un miliardo di fan in tutto il mondo. Al centro di tutto questo vi saranno le IP di EA: le parole usate sono "giocare, guardare, creare e sperimentare". Come vedete, non si parla solo di videogame.

In altre parole, EA si posiziona come una compagnia che vuole comprare e consolidarsi sotto molteplici tipi di business, non come una compagnia che vuole essere comprata.

La compagnia può vantare vari successi, ma non tutti i suoi prodotti sono riusciti: Battlefield 2042 ha registrato vendite al di sotto delle aspettative.