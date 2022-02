Battlefield 2042, vendite al di sotto delle aspettative: parla EA

Le vendite di Battlefield 2042 sono state al di sotto delle aspettative: lo ha dichiarato EA nel corso dell'ultima conference call, aggiungendo che le performance del gioco hanno costretto l'azienda a ridurre di 100 milioni di dollari le previsioni di incasso.

Alcuni giorni fa si sono diffuse voci secondo cui Battlefield 2042 potrebbe diventare free-to-play, e i dati ufficiali non smentiscono la concretezza di tale ipotesi, con il publisher che ha voluto per la prima volta spiegare i motivi di questo insuccesso.

Electronic Arts ha citato l'obbligo di lavorare da casa che ha messo in difficoltà gli sviluppatori, alcune problematiche tecniche che il team ha dovuto risolvere durante la lavorazione del gioco e una serie di scelte di design che la community non ha apprezzato.

Il leaker Tom Henderson ha sottolineato il fatto che l'azienda si è rifiutata di fornire i numeri ufficiali relativi alle vendite di Battlefield 2042, e di fronte agli investitori ha ribadito in un paio di occasioni che il gioco non rappresenta più del 10% delle loro entrate.

C'è stato insomma il tentativo di minimizzare le proporzioni di questo insuccesso, che tuttavia non inciderà sulla volontà degli sviluppatori di realizzare nuovi contenuti per lo sparatutto, sebbene in netto ritardo rispetto a quanto stanno facendo i vari competitor.