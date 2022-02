PlayStation Store: giochi PS5 e PS4 in offerta con gli sconti “La scelta dei critici”

Il PlayStation Store si aggiorna con una ricca selezione di offerte per giochi PS5 e PS4, con i nuovi sconti della serie "La scelta dei critici", che come suggerisce il nome vede come protagonisti alcuni dei titoli più apprezzati dalla stampa. Le promozioni coinvolgono Call of Duty: Vanguard, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Ghost of Tsushima: Director's Cut e molto altro ancora.

Le offerte come al solito sono davvero tantissime e per tutti i gusti, trovate l'elenco completo a questo indirizzo. Di seguito invece trovate una lista con alcune delle offerte in primo piano:

Call of Duty Vanguard - Standard Edition per PS4 a 45,49 euro (-35%)

Call of Duty Vanguard - Bundle Cross Gen per PS4 e PS5 a 55,99 euro (-30%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS4 e PS5 a 40,19 euro (-33%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition per PS4 e PS5 a 59,99 euro (-25%)

Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 a 59,99 euro (-25%)

Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5 e PS4 a 59,99 euro (-25%)

Far Cry 6 per PS4 e PS5 a 41,99 euro (-40%)

Deathloop per PS5 a 41,99 euro (-40%)

Assassin's Creed Valhalla Deluxe per PS4 e PS5 a 35,99 euro (-60%)

It Takes Two per PS4 e PS5 a 19,99 euro (-50%)

Kena: Bridge of Spirits per PS4 & PS5 a 27,99 euro (-30%)

Residen Evil Village Deluxe per PS4 e PS5 a 39,99 euro (-50%)

Back 4 Blood per PS4 e PS5 a 41,99 euro (-40%)

Tales of Arise per PS4 e PS5 a 48,99 euro (-30%)

Sekiro: Shadows Die Twice GOTY per PS4 a 34,99 euro (-50%)

God of War per PS4 a 9,99 euro (-50%)

Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5 a 44,79 euro (-44%)

Diablo 2 Resurrected per PS4 e PS5 a 29,99 euro (-25%)

Mafia: Definitive Edition per PS4 a 19,99 euro (-50%)

PlayStation Store

La maggior parte delle nuove offerte del PlayStation Store sarà valida fino al 17 febbraio 2022. Inoltre segnaliamo che come al solito alcuni dei giochi in promozione prevedono sconti maggiori per gli abbonati al PlayStation Plus. A tal proposito, vi segnaliamo anche l'abbonamento PS Plus per 3 mesi è attualmente in offerta a metà prezzo per tutti gli utenti senza una sottoscrizione attiva.

Che ne pensate dei nuovi sconti del PlayStation Store? C'è qualche offerta che vi stuzzica in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.