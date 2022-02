Mina the Hollower: trailer, immagini e dettagli sul nuovo gioco dei creatori di Shovel Knight

Yacht Club Games, noto in tutto il mondo per il franchise di Shovel Knight, ha annunciato il proprio nuovo gioco: Mina the Hollower. Potete vedere il trailer qui sopra e alcune immagini poco sotto. Vediamo tutti i dettagli sul gioco.

Mina the Hollower è "un'agghiacciante avventura d'azione con un gameplay classico e un'estetica 8-bit nello stile del Game Boy Color, raffinata per l'era moderna. Propone un sistema di combattimento d'azione a 60fps, un mondo pieno di mistero e orrore e un'avventura dall'alto si combinano in un mix che potrebbe ricordarti titoli classici come Castlevania, The Legend of Zelda: Link's Awakening o anche Bloodborne. Frusta i nemici, scava nel terreno ed esplora un mondo perfetto fino all'ultimo pixel in Mina the Hollower, un gioco nuovo di zecca dagli sviluppatori di Shovel Knight!"

Mina the Hollower arriverà sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Il gioco è in cerca di fondi su Kickstarter, per la piccola cifra di 276.282€ che è infatti stata superata in pochissime ore. Al momento della scrittura, siamo già oltre ai 290.000€, grazie a oltre 5.400 sostenitori. La fine della campagna è prevista per il 4 marzo 2022.

La data di uscita prevista su Kickstarter per Mina the Hollower è dicembre 2023, ma supponiamo sia ancora una data generica che potrebbe subire cambiamenti in ogni momento.

La descrizione ufficiale recita: "Tu giochi nei panni di Mina, sei una Hollower armata di frusta e un'inventrice visionaria. Mina riceve una lettera preoccupante dal Barone Lionel, il suo patrono di lunga data e supervisore dell'Isola di Tenebrous. I progressi di Mina nella tecnologia Spark hanno portato energia all'isola per la prima volta molti anni fa, inaugurando una nuova prosperità per i suoi cittadini. Ma ora, i generatori di scintille si sono spenti, e si sospetta che si tratti di un crimine. Userai una miriade di armi e gingilli bizzarri per sconfiggere i mostri che ostacolano l'obiettivo di Mina. Lungo la strada, scoprirai i profondi e oscuri segreti nascosti sotto dietro la prosperità dell'isola."