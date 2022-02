Dying Light 2: trailer mostra l'importanza delle decisioni dei giocatori

Ormai manca pochissimo al lancio di Dying Light 2: Stay Human e Techland per ingannare l'attesa ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'importanza delle decisioni prese dai giocatori nel corso dell'avventura e di come avranno un peso sull'evoluzione della trama e del mondo di gioco.

Il filmato offre alcuni esempi di come prendendo determinate decisioni o compiendo determinate azioni modificheremo il corso della storia, i rapporti con i personaggi, creandoci così nuovi alleati e potenziali nemici, e persino influenzare il mondo di gioco, rendendo dunque ogni partita di Dying Light 2 a modo suo unica.

"In Dying Light 2 Stay Human, le vostre scelte e azioni danno forma al mondo di gioco, alla sua storia, i rapporti tra personaggi e persino il panorama della Città", afferma Marta Szczechowska di Techland, in uno speciale del PlayStation Blog dedicato alle 5 novità di Dying Light 2: Stay Human rispetto al precedente capitolo.

"Nei panni di Aiden, provate a raggiungere il vostro obiettivo, ma avrete anche l'opportunità di aiutare chi vi circonda e di influenzare il loro futuro. Con chi allearvi, di chi fidarvi, chi aiutare: tutte queste decisioni cambieranno il mondo del gioco. Siete curiosi di vedere che effetto avrebbero sulla Città azioni e decisioni alternative? Entrate nel gioco di un amico in modalità cooperativa per vedere in cosa differisce il loro mondo dal vostro."

Dying Light 2: Stay Human sarà disponibile dal 4 febbraio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e successivamente via Cloud su Nintendo Switch.