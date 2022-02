PS5 e PS4: vendite software in calo nell’ultimo trimestre, aumentano gli abbonati a PS Plus

Sony ha pubblicato il resoconto finanziario relativo al trimestre che si è concluso in data 31 dicembre 2021. Stando ai dati riportati per quanto riguarda il reparto PlayStation, negli ultimi tre mesi dello scorso anno le vendite software PS5 e PS4 sono calate se confrontate allo stesso periodo dell'anno precedente, ma in compenso sono aumentati gli abbonati a PlayStation Plus.

I dati di Sony parlano infatti di 92,7 milioni di giochi PS5 e PS4 venduti nell'ultimo trimestre del 2021, 11,5 milioni in meno rispetto ai 104,2 milioni registrati a fine 2020.

Apprendiamo inoltre, che di questi 11,3 milioni di copie sono di giochi realizzati dai team first-party dei PlayStation Studios, anche in questo caso registrando un calo rispetto ai 19 milioni del 2020. Nel 2021 il 62% del software PS5 e PS4 venduto è rappresentato dalle copie digitali, contro il 53% dello scorso anno.

PlayStation logo

Sempre stando ai dati registrati nell'ultimo trimestre del 2021, PlayStation Plus è a quota 48 milioni di abbonati, segnando dunque un incremento di 0,6 milioni di utenti rispetto ai 47,4 milioni del 2020.

Dall'ultimo resoconto finanziario di Sony inoltre apprendiamo che PS5 è a quota 17,2 milioni di unità vendute, ma con la produzione in calo a causa della crisi dei semiconduttori.