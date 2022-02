PS5 a quota 17,2 milioni di unità vendute, PS4 a 116,8 milioni

Sony ha pubblicato l'ultimo resoconto finanziario relativo al trimestre conclusosi il 31 dicembre 2021, dal quale apprendiamo che PS5 ha raggiunto quota 17,2 milioni di unità vendute, mentre PS4 ha superato i 116,8 milioni di unità.

Come riporta l'analista di mercato Daniel Ahmad su Twitter, in confronto nello stesso periodo di tempo PS4 era arrivata a quota 20,2 milioni di unità. Tuttavia questa differenza è giustificata dalla crisi dei semiconduttori, un problema che Sony si aspetta persisterà anche nel prossimo futuro.

I dati condivisi da Sony infatti svelano che negli ultimi tre mesi del 2021 sono state immesse sul mercato 200.000 unità di PS4 e 3,9 milioni di PS5. Per la console ammiraglia si tratta di un calo di 0,6 milioni di unità distribuite rispetto alle 4,5 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente. Per PS4, invece, parliamo di un calo di 1,2 milioni di unità rispetto alle 1,4 milioni distribuite alla fine del 2020.

A causa delle vendite hardware ridotte, Sony registra un calo dei ricavi pari a 8 milioni di dollari su base annuale per il trimestre di riferimento. Al tempo stesso, però, l'utile operativo è aumentato del 15% su base annua, a causa dei costi minori registrati dal business PlayStation e per la produzione di PS5, tanto che si tratta del secondo miglior trimestre di sempre per la divisione PlayStation.