Final Fantasy 7: il doppio cosplay di Tifa e Aerith di Vanessa Vhenix e Gelina

Pochi giorni fa sono iniziati i festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di Final Fantasy 7 e per l'occasione vi proponiamo il doppio cosplay di Tifa e Aerith firmato da Vanessa Venix e Gelina.

Uscito nel lontano 1997 per la prima PlayStation, Final Fantasy 7 ha conquistato milioni di giocatori diventando uno dei giochi di ruolo di stampo giapponese di maggior successo di tutti i tempi, il che ha dato vita a una serie di spin-off, un film in CGI e un remake uscito nel 2020 su PS4 e successivamente su PS5 e PC.

Tifa e Aerith non hanno bisogno di grandi presentazioni dato che negli anni sono diventate delle vere e proprie icone videoludiche. I due cosplay realizzati da Vanessa Vhenix e Gelina ispirati a Final Fantasy 7 Remake sono senza fronzoli, ma indubbiamente centrano l'obiettivo, rappresentando in modo fedele le controparti virtuali.

"Questo gioco significa molto per le persone e per la community in generale. È pazzesco pensare che siano passati 25 anni dalla sua uscita. Lo considero sicuramente uno dei pionieri del suo genere con una storia e personaggi che risuonano profondamente fino ad oggi", recita il messaggio postato da Vanessa Vhenix su Instagram.

Che ne pensate dei cosplay di Tifa e Aerith da Final Fantasy 7 Remake firmati Vanessa Vhenix e Gelina?