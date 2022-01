Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa da sayathefox è praticamente perfetto

Torniamo dalle parti di Final Fantasy 7 Remake, fonte d'ispirazione per il cosplay di Tifa che proponiamo in questo caso, da parte dell'ottima sayathefox che davvero riesce a interpretarla in maniera perfetta.

Abbiamo visto tante altre interpretazioni molto convincenti, ma questa Tifa stupisce comunque per la fedeltà con cui viene impersonata dalla modella, riuscendo veramente a dare vita a uno dei cosplay più vicini al personaggio virtuale che si siano visti, e di Tifa ne abbiamo visti parecchi.

Dalla ricostruzione del costume al fisico fino ai lineamenti, tutto sembra veramente emergere dal celebre RPG nipponico di Square Enix, con il cosplay calato peraltro in un particolare panorama aperto che ricorda alcune prospettive viste soprattutto nel Remake del gioco, uscito più di recente anche su PS5 e PC.

Non poteva mancare, tra l'altro, anche l'ormai classico riferimento al famoso incidente del Senato Italiano, un cui convegno è stato interrotto dalla visione di un video porno su Final Fantasy 7, cosa diventata praticamente un meme globale: "Allora è quasi il tempo di svelare il mio cosplay della nuova senatrice italiana", ha scritto scherzando sayathefox nel messaggio a corredo della foto.