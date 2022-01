The Witcher, il cosplay di Triss Merigold di Lada Lyumos è anche stavolta perfetto

The Witcher torna a ispirare i cosplay di Lada Lyumos, con la modella russa che ha deciso di vestire nuovamente i panni di Triss Merigold per una nuova, fantastica interpretazione.

Dopo il cosplay infuocato di Triss Merigold di qualche giorno fa, Lada ha pensato bene di offrirci un nuovo sguardo alla sua versione della celebre maga alleata di Geralt di Rivia, mostrando di più il suo splendido costume.

Come al solito per i lavori di Lada, la qualità degli abiti, il makeup pressoché perfetto, l'acconciatura e persino la location confermano la bontà del cosplay, che in questo caso non ha neppure bisogno di essere troppo sexy per colpire nel segno.

Peraltro Triss è una dei personaggi che troverete nella seconda stagione di The Witcher, una dlele serie più viste di sempre su Netflix: la straordinaria conferma del grande successo dello show con Henry Cavill.