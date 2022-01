5 cose da sapere su Leggende Pokémon: Arceus

Ora che Leggende Pokémon: Arceus è arrivato ufficialmente in tutti i negozi, digitali e non, possiamo parlarne più liberamente. Nintendo è stata molto gelosa delle sorprese preparate per questo nuovo corso della serie di Game Freak ; sorprese che, purtroppo, sono state parzialmente rovinate dalla diffusione di codici e cartucce anzitempo. Noi abbiamo scritto una recensione di Leggende Pokémon: Arceus a prova di spoiler, ma sappiamo che la natura di questo titolo resta ancora parecchio misteriosa a chi si è tappato occhi e orecchie in attesa del lancio.

Consiglio: Pokémon Vs. Leggende Pokémon

Leggende Pokémon: Arceus, Starly e Bidoof a zonzo per la Landa Ossidiana

Fermo restando che è ancora presto per capire come si svilupperà questo nuovo ramo della serie, è importante sottolineare che Nintendo considera Leggende Pokémon il nuovo corso dei mostri tascabili. Se questo significhi che la serie d'ora in poi si chiamerà Leggende Pokémon o che semplicemente i prossimi giochi seguiranno le sue orme in termini di approccio e gameplay, non possiamo saperlo. Tutto dipenderà dal successo di Arceus, che potrebbe benissimo restare un esperimento isolato com'è accaduto con Let's Go! Pikachu e Eevee. In ogni caso, è poco probabile che si tornerà alla formula vecchia scuola espressa recentemente da Pokémon Perla Lucente e Diamante Splendente.

Venendo alle differenze tra i due corsi... sono un po' troppe per elencarle nel dettaglio ma, riassumendo, tutto si riduce a una questione di approcci. Se i precedenti GDR erano soprattutto incentrati sulle lotte a turni, Leggende Pokémon: Arceus ruota intorno alla cattura dei pokémon e al completamento del PokéDex. L'azione si svolge in scenari 3D di grandi dimensioni che possiamo esplorare liberamente. I pokémon selvatici sono tutt'intorno e noi possiamo catturarli, in tempo reale, lanciando le Poké Ball e magari aiutandoci con una serie di strumenti pensati per lo scopo, che possiamo fabbricare tramite un semplice sistema Faidaté.

Si continua a lottare, ovviamente, ma gli scontri con gli allenatori sono praticamente spariti: affronteremo solo alcuni esseri umani capaci di controllare i pokémon, dato che la figura dell'allenatore effettivamente non esiste. Il gioco, infatti, si svolge nel passato, in un'epoca in cui gli umani hanno appena cominciato a conoscere i pokémon. Per questo motivo, vengono a mancare alcuni aspetti GDR che contavano molto nei vecchi titoli: i pokémon non possiedono più le Abilità, non possono tenere gli strumenti e non possono procreare a comando. Il sistema di combattimento è stato snellito, anche se è stata introdotta una meccanica - che però non ci ha convinto pienamente - chiamata Tecnica Potente e Rapida.

Leggende Pokémon: Arceus si gioca più come un action adventure in terza persona che come un GDR nipponico tradizionale, e soprattutto è un'esperienza fondamentalmente single player: sebbene sia possibile scambiare i pokémon con un altro giocatore collegando le console in locale o via Internet, non è necessario a completare il PokéDex (e infatti esiste un'unica versione del gioco) e non è possibile lottare in multigiocatore.

Leggende Pokémon: Arceus, se un pokémon si accorge di voi sarà più difficile catturarlo

Insomma, se vi piaceva lottare in singolo o in multigiocatore, personalizzando i pokémon alla ricerca delle migliori sinergie e della formazione perfetta, Leggende Pokémon: Arceus potrebbe essere un titolo davvero molto distante dalle vostre preferenze. Se tuttavia avete sempre sognato di andare dove vi va, e non fermarvi qua, catturando i pokémon proprio come faceva Ash Ketchum nel cartone animato, il nuovo gioco dei Game Freak potrebbe essere proprio l'evoluzione che stavate aspettando.