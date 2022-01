The Witcher Serie Netflix: la Stagione 2 tra le serie più viste di sempre sulla piattaforma

La seconda stagione della serie Netflix di The Witcher è già una delle serie più viste di sempre sulla piattaforma di video streaming, come emerso dalla classifica aggiornata delle serie più viste pubblicata da Variety, dove campeggia in ottava posizione, con 462 milioni di ore di visualizzazione.

Bridgerton stagione 1: 625 milioni di ore di visualizzazione nei primi 28 giorni su Netflix Stranger Things stagione 3: 582 milioni di ore di visualizzazione nei primi 28 giorni su Netflix The Witcher season 1: 541 milioni di ore di visualizzazione 13 Reasons Why stagione 2: 496 milioni di ore di visualizzazione 13 Reasons Why stagione 1: 475 milioni di ore di visualizzazione Maid: 469 milioni di ore di visualizzazione You stagione 3: 467 milioni di ore di visualizzazione The Witcher stagione 2: 462 milioni di ore di visualizzazione You stagione 2: 457 milioni di ore di visualizzazione Stranger Things stagione 2: 427 milioni di ore di visualizzazione

Considerando che ancha la prima stagione appare nella stessa classifica, oltretutto in terza posizione, possiamo affermare senza tema di smentita che la serie The Witcher nel suo complesso sia tra le produzioni di maggior successo di Netflix.

Da questo risultato si capisce come mai Netflix punti moltissimo sul franchise e abbia già in programma il lancio di altri spin-off, dopo il film animato Nightmare of the Wolf. Quindi rimaniamo in attesa della serie Blood Origins per vedere quali risultati otterrà, intanto che attendiamo la terza serie di The Witcher, che porterà avanti la storia di Geralt, Ciri e di tutti gli altri personaggi.