Microsoft Edge: nuove integrazioni con YouTube per i canali seguiti e altro

Microsoft Edge si avvia a una maggiore integrazione con YouTube attraverso alcune nuove opzioni che sono comparse nella versione in anteprima del browser internet di Windows 10 e 11, ovvero la build Canary che al momento è destinata solo a una ristretta cerchia di tester ma che dovrebbe fornire anticipazioni sui contenuti in arrivo per tutti in seguito.

Tra le novità si trova una nuova opzione chiamata "followable web", che riguarda quei settori di internet incentrati sulle iscrizioni e su canali a cui siamo registrati. In particolare, questo riguarda soprattutto YouTube e la possibilità di ricevere in maniera più immediata informazioni e aggiornamenti sui canali che stiamo seguendo perché iscritti o altro.

Microsoft Edge, una schermata che mostra le nuove integrazioni con YouTube, riportata da The Verge

Come riportato dall'utente Leopeva64 su Reddit e ripreso anche da The Verge, questo comporta alcune novità all'interfaccia di Edge che rendono più organica l'integrazione tra il browser e YouTube.

Per esempio, c'è la possibilità di selezionare un'icona direttamente nella barra degli indirizzi internet che rimanda alle iscrizioni su YouTube, cosa che ci porta ad avere informazioni in tempo reale e feed sulle attività dei content creator e dei canali a cui siamo iscritti. In questa maniera, tra le Collection che si possono trovare su Edge c'è anche quella sugli youtuber che seguiamo, consentendo in questo modo di avere i feed ben visibili tutti insieme.

Le novità per il momento si concentrano su questa integrazione con YouTube, ma l'opzione "followable web" punta a comprendere diverse tipologie di connessioni simili con altri social media vari che prevedono iscrizioni o follower, in modo da rendere più organico il fatto di seguire queste fonti all'interno del medesimo browser. Tra le novità, nei giorni scorsi era emersa la possibilità di un pannello Giochi per i browser game in arrivo.