Microsoft Edge: pannello Giochi per i browser game in arrivo?

Microsoft Edge potrebbe presto includere un pannello appositamente studiato per i giochi, che consentirebbe di accedere velocemente a vari browser game e mantenere così una lista aggiornata a portata di mano, richiamabile in qualsiasi momento utilizzando il browser di Windows.

Il Pannello Giochi è stato scoperto da un utente di Reddit all'interno della versione attualmente in distribuzione nel canale Canary, dunque non accessibile da tutti nella versione standard del software ma probabilmente destinato ad essere introdotto in maniera definitiva, dopo il periodo di test.

Si tratta di una barra richiamabile da un tasto che compare a destra della Omnibar di Edge, consentendo di accedere subito a un elenco di browser game organizzati secondo diverse categorie, navigabili in maniera particolarmente pratica.

Microsoft Edge, le immagini del presunto pannello Giochi in sviluppo

Al momento la maggior parte dei giochi proviene da MSN Games, ma è probabile che la questione si evolva a comprendere anche altri titoli.

Ovviamente il rischio è che la cosa possa appesantire eccessivamente il browser internet, rappresentando una sorta di vero e proprio bloatware, dunque è probabile che la funzione resti attivabile o disattivabile a piacimento, ma rientra comunque nella tendenza attuale di Microsoft di introdurre vari strumenti integrati all'interno dei software legati a Windows.

Ci sarà chiaramente da valutare se questo pannello Giochi troverà spazio in una release ufficiale di Microsoft Edge all'interno di Windows 10 e Windows 11, ma intanto può essere provato da coloro che fanno parte del canale Canary, purché la versione del browser sia aggiornata almeno alla 99.0.1117.0.