Souls-like: tre giochi per i primi tre mesi del 2022

Il 2021 è praticamente concluso e noi videogiocatori stiamo già pensando ai primi acquisti dell'anno nuovo. Il primo trimestre del 2022 - febbraio in particolar modo - è veramente denso di uscite, con tanti videogiochi diversi pronti a stupirci. Tra i vari generi, però, è quello dei souls-like che sembra pronto a farci divertire, con ben tre giochi in uscita nei primi tre mesi dell'anno in arrivo.

Di cosa parliamo? Di Dark Souls Nightfall a gennaio 2022, Elden Ring a febbraio 2022 e Stranger of Paradise Final Fantasy Origin a marzo 2022. Andiamo in ordine.

Di Dark Souls Nightfall abbiamo in realtà già parlato in un nostro precedente articolo, quando ancora la data di uscita era prevista per dicembre 2021. Un mese di ritardo, però, non ha cambiato il nostro punto di vista sul gioco. Certo, definirlo "gioco" potrebbe essere un po' troppo, ma da anni le mod meritano lo stesso rispetto dei giochi ufficiali attorno ai quali sono basati.

Il 25 Gennaio 2022 avremo modo di riesplorare (in una versione completamente nuova) la Lordran di Dark Souls, capitolo che ha reso """""mainstream""""" il genere dei souls-like. Potrebbe rivelarsi una grande delusione, ma la passione dietro il progetto e palpabile e le premesse sono molto interessanti. Ci sarà un sistema di combattimento alternativo (più rapido, anche per venire incontro al gusto dei giocatori ormai abituati a Bloodborne e Sekiro), ma anche nuove aree, nuovi boss, nuovi personaggi (con tanto di doppiaggio inglese). In poche parole, sarà un ottimo antipasto per i nuovi souls-like in arrivo nei due mesi successivi.

Il guerriero di Elden Ring tende un'imboscata a un gruppo di nemici

Passiamo a Febbraio 2022, mese di Elden Ring, come tutti sapranno. L'opera di Hidetaka Miyazaki cerca ancora una volta di ampliare il genere senza però distruggerne le fondamenta. Le sensazioni provate nella beta chiusa sono state più che positive e il 25 Febbraio 2022 avremo modo di esplorare l'Interregno.

Rispetto ai predecessori, Elden Ring propone una mappa aperta, anche se non completamente open world. Il mondo sarà comunque diviso in aree, all'interno delle quali potremo trovare piccoli dungeon che celeranno boss e ricompense aggiuntive. Non mancheranno poi i Legacy Dungeon, aree ampie ma chiuse e lineari che ricorderanno i classici livelli delle precedenti opere di Miyazaki.

Elden Ring è chiaramente il piatto forte del primo trimestre per gli amanti dei souls-like, che dovranno impegnarsi per essere pronti al D1 del successivo titolo.

Jack di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

A Marzo 2022, avremo infatti modo di giocare il generatore di meme più in voga del momento: Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Sì, l'opera di Square Enix e Team Ninja potrebbe non convincere appieno a un primo impatto, con i suoi personaggi sopra le righe e un comparto tecnico tutt'altro che next-gen, ma non crediamo vada ignorata.

Più che attirare i fan di Final Fantasy, infatti, l'opera di Team Ninja sembra pensata per i giocatori che si divertono a farsi malmenare dal boss di turno. Strutturalmente non troppo diverso da Nioh, Stranger of Paradise propone uno sistemi di combattimento estremamente promettente.

Nei panni di Jack, avremo accesso a vari Job che ci permetteranno di equipaggiare armi diverse e usare abilità uniche. Il nostro obiettivo non sarà semplicemente eliminare gli avversari, ma attaccarli nel modo giusto e senza mai perdere il ritmo, per poter attivare un'eliminazione speciale che fornisce bonus e conclude lo scontro in modo scenico. Questo ci spinge a usare tutte le capacità di Jack in modo accorto: i combattimenti sono sì frenetici, ma mai votati al button-smashing ignorante. Stranger of Paradise potrebbe essere una grande sorpresa, speriamo solo che la parola Caos venga ripetuta meno di un milione di volte.

