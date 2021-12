Atomic Heart: nuove immagini per l'FPS in stile BioShock ad ambientazione sovietica

Atomic Heart torna a mostrarsi in alcune nuove immagini, pubblicate attraverso Twitter da Jamie Moran, content creator su YouTube, che mostrano alcune ambientazioni e situazioni di questo interessante e particolare FPS in stile BioShock ad ambientazione pseudo-sovietica.

Le immagini mostrano alcune delle ambientazioni che caratterizzano gli scenari del gioco, sebbene non sia ancora chiaro se si tratti di veri e propri screenshot o scene in-engine, sebbene si abbia adesso un'idea un po' più chiara di cosa si tratti.

Di Atomic Heart abbiamo infatti visto un nuovo trailer del gameplay per l'E3 2021 e, sempre nel corso dell'estate scorsa, il team Mundfish ha parlato della data di uscita, dei finali e della versione PS4 del gioco, che si sta definendo progressivamente.

Le nuove immagini non mostrano elementi particolarmente nuovi, a dire il vero, quanto piuttosto prospettive diverse di scenari e ambientazioni già visti in precedenza.

Non c'è ancora una data di uscita per Atomic Heart eppure sembra che un eventuale secondo capitolo sia già praticamente confermato, a rimarcare le stranezze di questo titolo che è parso da subito molto promettente ma altrettanto misterioso, anche per quanto riguarda lo stato dei lavori e la salute del progetto, viste le scarse informazioni emerse finora.

Nel frattempo, vediamo dunque queste quattro immagini di Atomic Heart, nella speranza che il 2022 possa essere l'anno buono per vedere il gioco Mundfish in versione definitiva.