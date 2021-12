Final Fantasy 7 The First Soldier: sfide a tempo limitato con grandi ricompense del 28-29 dicembre

Square Enix, per celebrare i 2 milioni di download di Final Fantasy 7 The First Soldier - battle royale per mobile -, ha attivato una serie di sfide a tempo limitato. Oggi, 28 dicembre 2021, fino alle 02:00 del mattino del 29 dicembre, possiamo ottenere alcune ricompense di alto livello.

Le nuove sfide di Final Fantasy 7 The First Soldier rimpiazzano la sezione del menù dove erano presenti gli eventi natalizi. Tutti i giocatori potranno ottenere come ricompensa: Gil, Premium Shinra Packs e non solo. Tutto quello che si deve fare è giocare dei match, sia in modalità solo che in modalità team.

Gli Shinra Pack permettono di ottenere elementi cosmetici: sono in pratica le loot box del titolo. La versione Premium è migliore, ovviamente, e concede ricompense di qualità superiore. Nel caso nel quale si ottengano dei doppioni, vengono trasformati in Medaglioni Moguri, che possono essere spesi per altre ricompense, quindi è sempre un vantaggio ottenere questi pack gratuitamente.

Le ricompense di Final Fantasy 7 The First Soldier

Di norma gli Shinra Packs vengono resi disponibili da Square Enix per scusarsi dei problemi con i server, con le manutenzioni o con dei bug apparsi dopo la pubblicazione di un patch correttiva. In questo caso sono invece legate a sfide molto semplici da completare.

Se ancora non avete provato Final Fantasy 7 The First Soldier e non siete certi se valga la pena farlo, ecco la nostra recensione.