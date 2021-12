Relayer: video gameplay "Ice Planet" mostra il gioco sia su PS4 che su PS5

Kadokawa Games ha pubblicato un nuovo video gameplay da 4 minuti dedicato a Relayer, lo strategico a base di mecha, esclusiva PS4 e PS5. Il filmato si concentra sull'ambientazione "Ice Planet" e ci mostra la grafica del gioco per entrambe le versioni, di vecchia e nuova generazione.

Il video gameplay di Relayer ci mostra una fase di combattimento del gioco. I nostri personaggi, guidando i propri mecha, devono combattere in scontri a turni in una mappa a caselle. Relayer è un gioco di ruolo, quindi le nostre statistiche e i nostri equipaggiamenti saranno fondamentali per ottenere la vittoria. Questo video mostra prima di tutto la versione PS4 e poi la versione PS5. La differenza tecnica tra le due versioni non è certamente enorme.

Ricordiamo infine che Relayer sarà disponibile sia su PS4 che su PS5 a partire dal 24 marzo 2022. Il doppiaggio sarà in inglese e giapponese, ma i testi includeranno anche l'italiano, oltre a varie altre lingue. Non manca ovviamente una edizione speciale e bonus preorder.