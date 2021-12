Fortnite: Pacchetto Crew di gennaio 2022, ecco le ricompense incluse

Epic Games ha svelato quali sono i contenuti del Pacchetto Crew di gennaio 2022 di Fortnite. Gli oggetti estetici saranno disponibili a partire dal 1° gennaio alle 01:00 circa, ora italiana.

Precisamente, il Pacchetto Crew di gennaio 2022 di Fortnite includerà:

Slone furtiva delle nevi (personaggio)

dorso decorativo Valigetta furtiva delle nevi

piccone Picca per nevischio

copertura Furtiva delle nevi

stile alternativo per costume, dorso decorativo e piccone: lo stile Tramonto invernale

1.000 V-Bucks (come ogni mese ricevuto il giorno della data di fatturazione)

Ricordiamo che Fortnite Pacchetto Crew costa 11.99€ al mese. Ecco la descrizione ufficiale dei contenuti condivisa da Epic Games: "Slone furtiva delle nevi ha a disposizione molto di più della sua calda uniforme. Oltre a Slone furtiva delle nevi in persona, Pacchetto Crew di gennaio include il dorso decorativo Valigetta furtiva delle nevi (un pacchetto di sopravvivenza sulla neve rilasciato dall'OI), il piccone Picca per nevischio testato nella tundra e, abbinata all'uniforme, la copertura Furtiva delle nevi. Slone furtiva delle nevi ha preparato uno stile alternativo per costume, dorso decorativo e piccone: lo stile Tramonto invernale."

Fortnite Pacchetto Crew di gennaio 2022

Se siete in cerca delle ultime novità, vi suggeriamo anche di leggere il nostro speciale dedicato a Spider-Man in Fortnite: l'eroe ha cambiato completamente il modo in cui si gioca al battle royale.