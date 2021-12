Fortnite: come Spider-Man ha cambiato tutto

"Hanno ucciso l'Uomo Ragno", cantavano gli 883 nel 1992, praticamente un millennio fa. Ma quando mai? Quello che stiamo vivendo è a tutti gli effetti un nuovo periodo d'oro per Spider-Man. Non sarebbe necessario il classico elenco della spesa per convincervene, ma comunque: i progetti più recenti comprendono l'uscita nelle sale di Spider-Man: No Way Home, l'arrivo di un personaggio giocabile in Marvel's Avengers, voci di corridoio di una Sony intenzionata a concludere la trilogia The Amazin Spider-Man con Andrew Garfield e - ovviamente - poteva forse mancare il debutto dell'arrampicamuri su Fortnite? Proprio così, Epic Games ha stretto accordi con Marvel Studios per garantire una presenza tutt'altro che secondaria dell'universo di Spider-Man nel nuovissimo Fortnite Capitolo 3. Per chi non lo sapesse, Battaglia Reale vanta da un paio di settimane un'isola tutta nuova, con un nuovo Pass Battaglia. Tra le ricompense degli ultimissimi livelli, guarda un po', svetta proprio la skin di Spider-Man. E mica solo quella: approfittiamo di questi giorni da trascorrere in pace con i parenti per spigarvi come Spider-Man ha cambiato tutto sull'isola più frenetica del mondo.

La collaborazione che (non) ti aspetti Nell'ultimo anno e mezzo Fortnite ha accolto su Battaglia Reale un numero ormai difficile da calcolare di skin realizzate in collaborazione con Marvel Studios. Da tempo, ormai, Thor, Iron Man, Groot, Wolverine, ma anche Venom, Carnage, Vedova Nera e Nick Fury scorrazzano indisturbati per l'isola, incontrandosi di tanto in tanto con i costumi di Ariana Grande, Will Smith, Marshmello e chi più ne ha più metta. Ormai l'unico limite auto-imposto dagli sviluppatori e direttori creativi è davvero quello della fantasia. Spider-Man era il grande assente, ma la presenza di Venom, Carnage ed Eddie Brock lasciava intendere qualcosa. Complice l'uscita nei cinema di Spider-Man: No Way Home, il ragnoverso si è così arricchito. La collaborazione, inizialmente, è cominciata proponendo nel Pass Battaglia alcuni oggetti esclusivi. Se nella Fortnite Capitolo 2 Stagione 8 la ricompensa del livello 100 è stata Carnage, adesso tocca ai buoni: attorno al livello 90 i giocatori possono sbloccare una skin di Spider-Man ispirata al mondo dei fumetti, la tutina classica blu e rossa che tutti abbiamo presente, insomma. Ma proseguendo nel salire di livello, è anche possibile sbloccare due varianti: la tuta simbionte e poi quella di Fondazione Futuro. Ci vuole un po' di tempo, ma trattandosi di un treno che non passa una seconda volta i collezionisti non hanno molta scelta. Ovviamente per ottenere questi oggetti non occorre una grande abilità: basta semplicemente giocare e dedicarsi con calma alle missioni giornaliere e settimanali proposte dagli sviluppatori. Considerando poi che la stagione in corso terminerà a marzo inoltrato... Ma la collaborazione, chiaramente, deve permettere agli sviluppatori di monetizzare il più possibile. Ecco allora che tre skin di Spider-Man vanno bene, soprattutto all'interno del Pass Battaglia... ma un altro paio certo non può far male. Nel negozio oggetti, nel momento in cui scriviamo, sono ancora disponibili i costumi specificamente a tema Spider-Man: No Way Home: e cioè un Tom Holland con la tutina del film (anche nello stile nero e oro) e MJ / Zendaya, armata per l'occasione di mazza da baseball e zainetto scolastico; meglio di così! Le skin vengono proposte al prezzo di 1500 V-buck cadauna, quindi circa 15 euro. Ma finora vi abbiamo parlato solo degli oggetti cosmetici...

Gameplay a colpi di ragnatela Le skin fanno bene all'ego, alla reputazione, ma non al gameplay. A quello ci pensa invece un oggetto meticolosamente studiato da Epic Games, e introdotto in Fortnite Capitolo 3 proprio in occasione della collaborazione con Spider-Man: lo spara-ragnatele. Si tratta di un oggetto mitico (quindi molto difficile da trovare come loot o dagli avversari) il quale occupa uno slot nell'equipaggiamento del giocatore, fornendogli dei "guanti alla Spider-Man". Insomma, è una versione aggiornata dei superpoteri già visti in passato su Fortnite e dedicati ai vari Avengers, o ai più recenti poteri dei simbionti. Lo spara-ragnatele non è un'arma offensiva, semmai difensiva: garantisce una mobilità inaudita all'interno della mappa di gioco. Al di là del tempo di ricarica che intermezza gli utilizzi dell'arma, è davvero difficile pensare a un oggetto più utile o per darsela a gambe in situazioni di pericolo o per spostarsi a elevata velocità tra un luogo e l'altro della mappa. Lo spara-ragnatele consente di effettuare la celebre oscillazione di Spider-Man tra i grattacieli... senza i grattacieli, ovviamente, ma, sfruttando strutture, alberi, montagne, quasi tutto quello che si trova a disposizione. Serve un po' di pratica per riuscire a utilizzarlo in modo decente, ma una volta provatolo non si torna indietro. Del resto la rapidità con cui qualsiasi compagno di squadra o nemico vorrà rubarvelo, parla da sé. Un aspetto molto interessante dello strumento in questione è legato alla verticalità. Lo spara-ragnatele non ha solo rivoluzionato la velocità di movimento e la possibilità di evitare agevolmente il fuoco nemico: permette di salire in alto, ovunque, in pochissimo tempo, senza la necessità di costruire. Durante le battaglie, ad esempio, i nemici rapidissimi a costruire in altezza non sono più un problema, perché basta sparare una ragnatela sull'ultimo muro posizionato e salire più in alto di loro con l'ultimo salto / spinta garantito dall'oggetto. Se volete provare a impersonare Spider-Man su Fortnite, questo è il momento giusto: come sempre ogni nuova arma dura al massimo una stagione, per poi tornare nel noto "sgabuzzino".