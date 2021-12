Elden Ring è il gioco ideale per Hidetaka Miyazaki, ma l'autore non ci giocherà

Elden Ring è protagonista di un esteso speciale sul nuovo numero della rivista Edge, che contiene anche un'intervista all'autore Hidetaka Miyazaki, che tra le altre cose ha spiegato perché lui stesso non giocherà al nuovo titolo di From Software, nonostante lo consideri probabilmente il suo gioco ideale.

"Sapete, probabilmente alla fine non giocherò Elden Ring perché l'ho fatto io stesso, ma questa è una sorta di principio che mi porto dietro da tempo. È impossibile vivere in questo modo il piacere della scoperta e la freschezza della novità sconosciuta che caratterizza invece l'esperienza dei giocatori", ha spiegato l'autore del gioco.

Come ha riferito anche in precedenza, il grande lavoro svolto nella creazione e nello sviluppo impedisce a Miyazaki di godere poi di Elden Ring come giocatore, conoscendolo praticamente in ogni aspetto, nonostante il gioco sia probabilmente l'ideale anche secondo la propria visione: "Questo è il tipo di gioco open world che ho sempre voluto fare, con questa ambientazione che arricchisce l'esperienza ideale che ho sempre cercato di raggiungere", ha spiegato ancora l'autore.

"Se vedo un punto interessante da lontano, vorrei veramente poterci arrivare ed esplorarlo e vorrei combattere contro un drago in un'arena epica.

Cose come queste, seppure semplici in termini di idee, diventano una realtà in Elden Ring e la possibilità di poterle inserire e farle funzionare rendono questo un gioco molto vicino al mio ideale", ha spiegato Miyazaki.

Oltre a questo, l'autore fa anche presente come il gioco sia in grado di offrire una notevole varietà: "Volevamo creare un mondo che stimolasse la gioia dell'esplorazione e creare cose esaltanti per degli avventurieri. E abbiamo voluto preparare tante situazioni misteriose su cui i giocatori possono leggere e informarsi per stimolare anche la curiosità e la volontà di scoperta. La varietà è qualcosa che abbiamo fortemente cercato nella creazione di questo gioco e che pensiamo di aver raggiunto".

Nel frattempo, abbiamo visto le dimensioni del download su PS5 e abbiamo visto quale sia stato il contributo di George R.R. Martin nella creazione di Elden Ring.