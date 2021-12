Elden Ring: George R.R. Martin parla del suo contributo nella nuova opera di FromSoftware

Come di certo saprete, George R.R. Martin, l'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ha partecipato alla creazione del mondo di Elden Ring, la nuova attesissima opera di FromSoftware. Con un post sul suo blog, lo scrittore ha parlato di come è nata la collaborazione con Miyazaki e il suo team e del suo contributo nella realizzazione del gioco.

"Alcuni anni fa, Hidetaka Miyazaki e il suo incredibile team di game designer, i creatori della serie Dark Souls, mi hanno contattato dal Giappone per chiedermi di aiutarli a creare il background e la storia per un nuovo gioco a cui stavano lavorando. Ora, i videogiochi non sono il mio forte, ne ho giocati alcuni tanto tempo fa come Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms e Master of Orion, ma questa offerta era troppo stimolante per poter rifiutare", afferma Martin sul suo blog, spiegando successivamente, a grandi linee, come è nata la collaborazione e quale è stato il suo effettivo contributo nella realizzazione del mondo di gioco e dei miti di Elden Ring.

"FromSoftware stava facendo cose rivoluzionarie e con un'arte meraviglioa e quello che volevano da me era giusto un po' di worldbuilding: un mondo profondo, oscuro e vibrante che servisse come base per il gioco che avevano in programma di creare. E si dà il caso che io ami creare mondi e scrivere storie immaginarie."

"Quindi ho fatto la mia parte e l'ho passata ai miei nuovi amici in Giappone e loro hanno continuato a sviluppare il resto da lì. E gli anni passarono. I videogiochi sono grandi quanto i film oggigiorno (più grandi, in realtà)... e richiedono altrettanto tempo per essere creati. Ma il giorno di Elden Ring è finalmente vicino. E devo dire che sembra incredibile."

Come lascia intuire Martin nel suo post e come confermato da FromSoftware in un'intervista pubblicata ad agosto, Hidetaka Miyazaki ha usato il lavoro dello scrittore come base per poi costruire la trama e la lore di Elden Ring, che scopriremo il prossimo 25 febbraio, giorno di lancio del gioco su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.