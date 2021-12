Little Devil Inside potrebbe arrivare a fine 2022, stando a uno spot PlayStation

Stando a uno spot pubblicato nel canale Instagram di PlayStation, Little Devil Inside potrebbe arrivare alla fine del 2022.

Nel video, che potrete visualizzare nel post qui sotto, vengono mostrati alcuni dei giochi indie in arrivo sulle piattaforme di casa Sony. Tra questi c'è anche per l'appunto anche Little Devil Inside, la cui finestra di pubblicazione viene indicata come "Winter 2022", ovvero inverno 2022.

In realtà è un'indicazione alquanto vaga. L'inverno va dal 21 dicembre al 20 marzo, quindi tecnicamente Little Devil Inside potrebbe arrivare nei primi mesi o verso la fine del 2022. Propendiamo più per la seconda ipotesi, visto che sempre nel filmato viene mostrato Five Night at Freedy's: Security Breach con periodo di uscita "Winter 2021" quando il gioco è disponibile già dal 16 dicembre (che di fatto è ancora autunno), mentre per Sifu viene indicato un periodo di pubblicazione per la primavera del 2022, quando in realtà il gioco sarà disponibile il prossimo 8 febbraio (ovvero in inverno).

Basandoci su questi due esempi, dunque ci viene da pensare che Little Devil Inside sia in arrivo proprio durante gli ultimi mesi del prossimo anno, piuttosto che a inizio 2022. Tuttavia per saperlo con certezza attendiamo una data di uscita precisa da parte di Neostream.

L'ultima volta che abbiamo visto Little Devil Inside in azione è stato durante lo State of Play di Sony di ottobre, dove per l'occasione è stato presentato un nuovo trailer.