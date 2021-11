Little Devil Inside, le novità dalla presentazione dello State of Play

Abbiamo finalmente rivisto Little Devil Inside e possiamo parlare di tutte le novità che sono emerse dalla presentazione allo State of Play.

Questa storia inizia nel lontano 2015, quando il team coreano Neostream Interactive presentò un primo prototipo di un action adventure davvero molto interessante, caratterizzato da uno stile unico e in grado, in breve tempo, di attirare l'attenzione di una bella fetta di pubblico, la stessa che ha accolto nuovamente con gioia la ricomparsa di Little Devil Inside, assoluto protagonista del recente State of Play. Ben sei anni fa, il gioco venne proposto in crowdfunding e dopo pochi giorni aveva raggiunto l'obiettivo su Kickstarter. Quello era solo l'inizio di una storia evidentemente un po' travagliata: due anni dopo il gioco si ripresentò con un nuovo video, prima di ricomparire nel 2020 come elemento di spicco durante lo Showcase PlayStation di presentazione per PS5 (con tanto di richieste di rimborso su Kickstarter per l'esclusiva a PS5). Spesso, quando un progetto indipendente attraversa una genesi così lunga e silenziosa, non è un buon segno: a più riprese Little Devil Inside è stato infatti dato per morto, fin quando non è tornato a mostrarsi qualche giorno fa allo State of Play di ottobre, fugando ogni dubbio sul suo stato di salute, pur non avendo ancora un periodo di uscita definito al di là di un vago "2022". Quello che stupisce di Little Devil Inside, però, è la coerenza stilistica che lo ha caratterizzato dalla sua prima comparsa nel 2015 all'ultima di qualche giorno fa, segno di una direzione artistica solidissima e chiara, in grado di caratterizzare l'intera produzione dallo studio del concept fino alla realizzazione tecnica dei minimi effetti sullo schermo. Il grande mistero del gioco però - e non è cosa da poco - rimane il suo gameplay, visto che la struttura e il funzionamento sono rimasti alquanto misteriosi, ma qualcosa possiamo finalmente interpretarlo dall'ultimo video pubblicato.

Piccolo mondo antico e tenebroso Little Devil Inside, la mappa di gioco viene visualizzata a diversi livelli di zoom L'ambientazione mischia caratteristiche realistiche con altre decisamente fantasiose, ma tutto viene filtrato attraverso un particolare stile grafico caricaturale, che ricorda un po' il gotico romantico di Tim Burton, in grado di spaziare da sereni panorami bucolici a incubi oscuri e angoscianti. Difficile collocare precisamente gli eventi nel tempo e nello spazio, ma c'è una forte ispirazione vittoriana nelle ambientazioni, che ci fa pensare a una reinterpretazione del diciannovesimo secolo europeo, visto però in un ottica alquanto surreale. Al di là degli elementi sovrannaturali, che caratterizzano fortemente l'esperienza di gioco, influssi fantasiosi sono visibili anche nelle tecnologie, che per certi aspetti ricordano qualcosa dello steampunk, rafforzando l'impressione di trovarsi in un mondo alternativo. All'interno di questi bizzarri scenari si muove Billy, un avventuriero che gira per vari paesi alla ricerca di creature ed eventi sovrannaturali. Incaricato da una sorta di squadra di ricerca speciale sugli eventi metafisici, guidata dai professori universitari Vincent e Oliver, il nostro eroe viaggia alla ricerca degli eventi più misteriosi, per documentare le tracce del sovrannaturale sparse in giro per il mondo in modo da portare avanti le ricerche e incrementare le conoscenze su questi fenomeni. Nonostante le ardite sfide con cui dobbiamo confrontarci, curiosamente, Little Devil Inside rifugge i toni epici ed effettua anche una sorta di satira sulla caccia ai mostri, facendo vedere anche gli aspetti più prosaici di questa attività, vista a tutti gli effetti come un lavoro da portare avanti per sbarcare il lunario. Queste emerge chiaramente dai dialoghi, ma anche dalle azioni che possiamo compiere nei momenti più tranquilli, che ci riportano a un sorta di normalità quotidiana del cacciatore di mostri.

Esplorazione e sopravvivenza Little Devil Inside in una scena in mare aperto, tra le varie situazioni e ambientazioni possibili Il trailer diffuso in occasione dello State of Play ha mostrato quasi cinque minuti di gameplay inedito, con un montaggio in grado di fare una panoramica sulle caratteristiche principali del gioco e le diverse sfaccettature che lo caratterizzano. Vediamo inizialmente Billy prendere parte a una normale missione quotidiana, con il particolare spostamento sulla mappa a più livelli: per i tratti più lunghi, il protagonista può prendere il treno che lo porta da un'area all'altra del mondo di gioco, ma una volta giunto sul luogo si aprono altre prospettive. Il protagonista può spostarsi a piedi, in auto o utilizzando delle cavalcature - nella fattispecie un asino - per coprire le varie tappe richieste nello svolgimento della quest. Da notare che questi spostamenti avvengono su diverse prospettive: c'è un'inquadratura più distanziata che consente di vedere una porzione ampia della mappa, con una stilizzazione estrema dei personaggi che comunque possono interagire con alcuni elementi di scenario anche a questo livello. Nei pressi di personaggi o luoghi d'interesse, invece, l'inquadratura effettua un zoom fino alla situazione standard di action adventure in terza persona, consentendo in questo modo di prendere parte a dialoghi o altre situazioni che possono verificarsi in vari luoghi. Little Devil Inside: una scena di avvicinamento a una villa misteriosa Giunti sull'obiettivo, si innescano eventi con componenti scriptate, ma nel cuore dell'azione il controllo del personaggio è diretto, che si tratti di combattere con la spada o effettuare altre manovre. Per dare un'idea della varietà di situazioni in cui è possibile trovarsi, nel breve montaggio vediamo il protagonista alle prese con un natante di qualche tipo in mezzo al mare, tra le nevi in alta quota e in mezzo al deserto, facendo capire che è necessario anche badare alla sopravvivenza con diversi mezzi e azioni oltre a combattere i mostri. Quest'ultima azione dovrebbe avere un notevole peso nel gameplay e coinvolgere elementi da action RPG, con controllo diretto delle azioni ma anche una certa attenzione alla cura di armi ed equipaggiamento, attraverso meccaniche ancora da scoprire.