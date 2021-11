PlayStation Store, Call of Duty: Vanguard e Knockout City

Il titolo sviluppato da Sledgehammer Games è tuttavia in buona compagnia: Knockout City , il divertente sportivo arcade di Electronic Arts, approda anche su PS5 con una versione next-gen potenziata sotto il profilo tecnico e gratuita per gli abbonati a PlayStation Plus, mentre arrivano anche First Class Trouble e Just Dance 2022 .

Nella nostra recensione di Call of Duty: Vanguard abbiamo scritto di come la campagna single player del gioco si sia rivelata discretamente solida sul fronte narrativo e con un gunplay ben collaudato, ma troppo breve per poter dare il giusto spazio a quattro differenti personaggi , ognuno dotato di abilità peculiari che possono fare la differenza in battaglia.

Dopo l'ottimo Call of Duty: WWII (qui la recensione) , Sledgehammer Games torna a cimentarsi con la seconda guerra mondiale in Call of Duty: Vanguard (PS5, 79,99€ ; PS4, 69,99€ ), focalizzandosi in questo caso sulla storia di una delle prime squadre speciali di sempre, composta da soldati scelti provenienti da paesi ed esperienze molto differenti, che li hanno trasformati in combattenti straordinari.

L'impianto ovviamente non cambia, coinvolgendoci in frenetiche partite di dodgebrawl in cui avremo il compito di mettere fuori gioco i componenti della squadra avversaria colpendoli con la palla, mentre corriamo all'interno di ampie arene. I nostri tiri dovranno cogliere gli avversari alla sprovvista per non regalargli l'occasione di controbattere, ed è per questo che avremo a disposizione finte, acrobazie e manovre speciali da sfruttare al meglio. Ne abbiamo parlato nella recensione di Knockout City .

Debutta questa settimana su PlayStation Store la versione next-gen di Knockout City (PS5, 19,99€ ), che come saprete è disponibile gratuitamente per gli abbonati a PlayStation Plus a novembre 2021 . Forte del successo riscosso su PlayStation 4, lo sportivo arcade di Velan Studios trova sulla nuova console Sony un comparto tecnico rinnovato, in grado di offrirci un frame rate fino a 120 fps per la massima reattività e precisione possibili.

First Class Trouble

First Class Trouble, un Personoid svela le proprie intenzioni attaccando un umano

Sviluppato da Invisible Walls, First Class Trouble (PS5 e PS4, 19,99€) prende abbondantemente spunto dal blockbuster Among Us (qui la recensione) per calarci in un'esperienza competitiva dai tratti simili. Ci troviamo infatti a bordo di una nave spaziale di prima classe, la Alithea, in una sorta di crociera interstellare che però viene interrotta da un imprevisto non da poco: l'intelligenza artificiale a bordo è impazzita e vuole ucciderci.

Al comando di uno dei viaggiatori umani dovremo capire di chi possiamo fidarci e collaborare per rimanere in vita, cercando al contempo di individuare chi fra noi è in realtà un androide ostile. Se invece ci toccherà vestire i panni proprio di un Personoid, da bravi impostori dovremo far finta di lavorare per il bene comune ma in realtà attendere l'occasione giusta per infliggere un duro colpo alle persone a bordo della Alithea. Ulteriori dettagli nel provato di First Class Trouble.