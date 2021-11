Halo Infinite: trailer live-action ci mostra come è nato il rampino di Master Chief

Il canale YouTube ufficiale di Halo ha condiviso un nuovo trailer live-action dedicato al nuovo capitolo della saga in uscita: Halo Infinite. Precisamente, questo filmato - chiamato Project Magnes - ci permette di scoprire in che modo è stato creato il rampino che Master Chief potrà usare all'interno del gioco.

Il rampino, noto come Grappleshot, permette di attirare verso di sè oggetti leggeri, come armi o barili, che possono poi essere usati in combattimento. Inoltre, permette di lanciarsi verso oggetti e muoversi in verticale. Si tratta di una novità importante, soprattutto se inserita in un ambiente più ampio come sarà l'open world di Halo Infinite: il rampino potrebbe donare al gioco un ritmo e uno stile tutto nuovo.

Il trailer live-action si concentra però sulla storia del rampino e dell'ingegnere civile che ha creato questo oggetto e ha "cambiato l'arsenale di Spartan 117 per sempre". La donna, secondo il video, ha creato questo strumento sperando che l'UNSC lo adottasse e integrasse nell'arsenale di combattimento di Master Chief.

Il trailer di Halo Infinite ci spiega che "Project Magnes" è il nome del prototipo del rampino realizzato dalla donna. Il filmato ci mostra il processo di creazione e i test eseguiti, per poi arrivare alla versione finale. Si tratta di un video dal taglio molto cinematografico e parla più del lato umano dietro la creazione che della componente tecnica e scientifica.

Parlando sempre di Halo Infinite e della sua campagna: Digital Foundry non è impressionata dai miglioramenti.