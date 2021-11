Halo Infinite, campagna: Digital Foundry non è impressionata dai miglioramenti

Digital Foundry, nel suo DF Direct Weekly, ha espresso la propria opinione su Halo Infinite e la presentazione della campagna. In poche parole? Il team non è impressionato da quanto mostrato. Nel video possiamo ascoltare le parole di Richard Leadbetter, Tom Morgan e Alex Battaglia, che aveva già espresso il proprio disappunto tramite Twitter.

Ad aprire le danze è Morgan, che spiega che a suo parere quanto mostrato nella presentazione della campagna di Halo Infinite sembra essere un'espansione del multiplayer in termini tecnici e di design delle mappe. Morgan afferma che quanto mostrato è una versione migliore di quanto visto lo scorso anno, ma non si tratta di una "rivoluzione".

Battaglia prende poi la parola e afferma che in alcuni frangenti Halo Infinite sembra addirittura peggiore rispetto allo scorso anno, "sotto alcuni punti di vista". Battaglia vede poche modifiche sul lato tecnico, per quanto riguarda una serie di componenti che a suo parere avrebbero reso il gioco visivamente migliore, ma non precisa esattamente quali miglioramenti avrebbe voluto vedere. Battaglia, poi, sottolinea che il team sta mostrando solo il bioma composto da boschi e rocce: l'esperto di Digital Foundry si chiede come mai non vengono mostrati altri biomi. Battaglia afferma di non essere interessato a questo bioma: "non penso che sia bello da vedere".

Battaglia afferma che il gameplay sembra ottimo, ma 343 Industries non ha mostrato alcun vero miglioramento dal lato tecnico, per quanto riguarda la campagna. Il multiplayer è bello da vedere, ma forse - secondo Battaglia - la tecnologia che sorregge il lato multigiocatore di Halo Infinite funziona in modo diverso nella modalità Campagna.

Leadbetter afferma invece che un confronto tra multiplayer e campagna è rischioso visto che parliamo di una modalità open world con ciclo notte-giorno. Concorda però con Battaglia sul fatto che la demo mostrata anni fa - dedicata al motore grafico - aveva promesso una grafica superiore a quanto mostrato fino ad oggi. Il sistema di illuminazione sembra però migliorato. Leadbetter afferma però che l'idea di un Halo open world non è ancora stata presentata nel modo migliore: "perché dovrei essere eccitato all'idea di giocare a un Halo con una mappa aperta?".

Battaglia teme che la struttura sia quella di un Far Cry, ovvero un open world che include una serie di attività e luoghi interessanti, ma nel mezzo un percorso vuoto e noioso. Per Battaglia, Halo è sempre stato un gioco fondato sul design dei livelli e degli incontri, mentre Infinite potrebbe mancare questo tipo di struttura, essendo open world. La libertà d'approccio di Infinite potrebbe essere un limite e per certo lo rende diverso dai precedenti capitoli: "non sembra Halo, fondamentalmente".

Tom Morgan sottolinea però che 343 Industries potrebbe aver deciso di mostrare le novità (l'open world e l'approccio libero): si tratta di elementi di gioco molto tipici oggi giorno, quindi potrebbero non sembrare impressionanti, ma per la serie è un grande cambiamento. A livello narrativo, comunque, per il momento Morgan non riesce a vedere cosa vi sia di interessante in Halo Infinite.

Per il momento, in sostanza, Digital Foundry non è impressionata dalla campagna di Halo Infinite.

