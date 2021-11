Switch è la più venduta grazie a OLED, PS5 la seconda, Xbox terza: i dati UK di ottobre 2021

Un altro mese è iniziato e questo significa che abbia accesso ai dati di vendita di ottobre 2021 per il mercato UK. Durante lo scorso mese, Nintendo Switch è stata la console più venduta nella regione, mentre al secondo posto troviamo PS5 e, infine, Xbox Series X|S.

L'informazione arriva da Christopher Dring, capo di GameIndustries.biz. Precisamente, il 45% delle Nintendo Switch vendute a ottobre 2021 in UK erano OLED. Trattandosi di un nuovo modello appena reso disponibile, è normale che abbia fatto da padrone. Purtroppo non abbiamo dati precisi sulle vendite, ma sappiamo che PS5 è seconda e Xbox terza. Come sempre, dobbiamo ricordare che i dati di vendita sono anche riflesso delle capacità di produzione e conseguente distribuzione delle macchine da gioco.

I dati di vendita sottolineano comunque che Nintendo Switch OLED, pur avendo "poche" novità, è stata in grado di interessare moltissimi giocatori, perlomeno nel mercato UK. Sappiamo inoltre che mancano i componenti di Nintendo Switch e che la produzione è in calo del 20%.

Parlando sempre di Nintendo: Bowser dovrà pagare 4.5 milioni di dollari per cyber-crimini.