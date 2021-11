Marvel's Avengers: dopo le proteste dei giocatori, rimossi alcuni boost dal marketplace

Marvel's Avengers aveva attirato di recente parecchie critiche e proteste da parte dei giocatori per l'inserimento, all'interno del Marketplace, di alcuni oggetti che consentivano dei vantaggi effettivi nel gameplay, cosa contraria ai principi annunciati da Square Enix la quale ha poi deciso di rimuovere questi boost dalle opzioni di acquisto.

L'annuncio della rimozione degli oggetti in questione è stato fatto attraverso un messaggio ufficiale in cui Crystal Dynamics e Square Enix si scusano per l'accaduto, prendendo atto che l'inserimento di tali oggetti nel Marketplace è stato accolto in maniera molto negativa e può contravvenire a quanto era stato annunciato in precedenza su Marvel's Avengers, ovvero l'impegno a mantenerlo sempre un ambiente equo dal punto di vista delle possibilità di gioco.



In base a quanto riferito, gli sviluppatori non avevano "visto come pay-to-win" l'inserimento di tali oggetti, pensati come dei consumabili adatti a una base di utenti in evoluzione, senza offrire dei poteri diretti con il loro acquisto. "Dopo aver preso in considerazione i vostri feedback, abbiamo deciso di rimuovere Hero's Catalyst e Fragment Extractor dalle possibilità di acquisto. Continueranno ad essere ricompense che si possono guadagnare in gioco, mentre saranno comunque utilizzabili da coloro che li hanno acquistati".

Nei primi di ottobre erano emersi i boost ai Punti esperienza e alle risorse a pagamento, cosa che aveva subito fatto adirare i fan, tanto da arrivare addirittura a minacce e persecuzioni al team di Crystal Dynamics. Pur ovviamente condannando questi gesti, Square Enix e il team Crystal Dynamics hanno preso atto dell'impatto negativo di tali oggetti e deciso di rimuoverli.