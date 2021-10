Marvel's Avengers e microtransazioni: minacce e persecuzioni al team di Crystal Dynamics

A seguito dell'introduzione dei boost a pagamento di Marvel's Avengers, che tanto hanno fatto infuriare i fan del gioco, alcuni membri del team di Crystal Dynamics sono stati vittime di molestie e minacce. Una situazione intollerabile, che ha costretto lo studio a intervenire su Reddit.

Per chi si fosse perso la vicenda, il pomo della discordia è stato la recente introduzione di microtransazioni che permettono ai giocatori di Marvel's Avengers di ottenere XP e risorse utili pagando con denaro reale. Una meccanica "pay-to-win" che secondo gli utenti è in netto contrasto con le promesse fatte in passato da Crystal Dynamics.

Purtroppo delle critiche che potevano dare il là a discussioni costruttive tra la community e il team di sviluppo (e che magari avrebbero portato a un dietrofront, un po' come è accaduto con GOG con il caso di Hitman GOTY) sono sfociate in molestie e minacce da parte di alcuni utenti, che a quanto pare non sanno come dare voce alle proprie opinioni se non nella maniera più tossica e deplorevole possibile.

Marvel's Avengers, Black Panther

Poche ore fa Crystal Dynamics è intervenuta su Reddit, dove con un post ha sottolineato quanto molestie e minacce verso il team siano intollerabili e chiedendo la collaborazione della community per mantenere le discussioni civili e costruttive.

"Apprezziamo la community di Marvel's Avengers e vogliamo favorire un dialogo aperto e sano con voi (sia per quanto riguarda le critiche che i complimenti). Tuttavia, le molestie non sono tollerate. Le decisioni all'interno dello studio non sono fatte da una persona, sono fatte da un gruppo di leader del team. I feedback sono i benvenuti, ma non è appropriato prendere di mira, minacciare o attaccare personalmente il nostro community team. Loro sono qui per difendere le vostre preoccupazioni e dar loro voce. Aiutateci a mantenere le discussioni civili e costruttive mentre continuiamo a lavorare per rendere Marvel's Avangers un'esperienza divertente e coinvolgente per voi", il post su Reddit di Crystal Dynamics.