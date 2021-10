Twitch, il canale Fextralife è diventato il più visto in assoluto grazie a New World

Fextralife è diventato il canale Twitch più seguito degli ultimi giorni, grazie alle trasmissioni dedicate a New World. Il gioco di Amazon Games è infatti il fenomeno del momento, capace di attirare milioni tra giocatori e spettatori.

Da notare che Fextralife è il canale di una testata videoludica, quindi non di qualche top streamer già affermato sulla piattaforma. Comunque sia, New World ha fatto bene anche ai canali di streamer molto famosi come Shroud e Asmongold, che hanno avuto un boost nelle loro visualizzazioni.

Stando alle statistiche di Sullygnome, Fextralife ha accumulato negli ultimi giorni ben 12,3 milioni di ore di visualizzazione. Shroud, che praticamente ha giocato solo a New World, gli è dietro con 10 milioni di ore, seguito dallo streamer brasiliano gaules con 8 milioni di ore, che però gioca a Counter-Strike: Global Offensive.

Comunque sia, qualcuno non ha preso bene l'ascesa di Fextralife, e ha accusato il canale di sfruttare il sito per gonfiare i suoi dati, mettendo in embedd il canale sulle sue pagine web. Del resto non è un comportamento sanzionato da Twitch ed è un modo per i siti di far conoscere l'esistenza dei propri canali ai lettori.