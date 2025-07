I leak di Subnautica 2 sono reali, arriva la conferma di Krafton

Krafton ha confermato che i leak di Subnautica 2 sono reali, dunque tutte le slide trapelate online riguardanti lo sviluppo del gioco sono effettivamente autentiche e indicano il mancato rispetto di alcune scadenze da parte degli autori del progetto.

Tali inadempienze hanno portato a una riduzione delle dimensioni e delle ambizioni della produzione, cosa che accade piuttosto di frequente all'interno dell'industria videoludica in presenza di situazioni problematiche o di un disimpegno da parte dello studio incaricato.

Stabiliti questi elementi, resta aperta la disputa legata a un punto più delicato, ovverosia se Krafton abbia agito o meno in malafede nel rimuovere i fondatori del gioco, annullando così gli accordi relativi ai bonus.

La sensazione è che la questione finirà in tribunale, del resto gli ormai ex sviluppatori di Subnautica 2 hanno già annunciato che faranno causa al publisher per dimostrare le proprie ragioni e ottenere giustizia.