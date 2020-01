Subnautica, vendite per oltre 5 milioni di copie su PC, PS4 e Xbox One

Subnautica ha totalizzato vendite per oltre 5 milioni di copie sommando le versioni PC, PS4 e Xbox One del gioco, ed escludendo i download gratuiti effettuati da Epic Games Store.



Pubblicato originariamente due anni fa, il survival subacqueo di Unknown Worlds ha piazzato per la precisione 5,23 milioni di copie fra tutte le piattaforme, a cui vanno aggiunti i già citati download gratuiti per altri 4,5 milioni di unità. Insomma, Subnautica è stato un grande successo.



Nella recensione di Subnautica per PC, Simone Tagliaferri ha così descritto il gioco:



"Subnautica è uno dei migliori survival single player sul mercato, se non proprio il migliore. Per esplorarlo tutto ci vogliono decine di ore ma, nonostante la gran mole di contenuti, gli sviluppatori sono riusciti a mantenerlo coerente e interessante dall'inizio alla fine."