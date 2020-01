Red Dead Online, bonus per gli eventi free roam delle professioni della frontiera

Red Dead Online vedrà l'assegnazione di speciali bonus per chi gioca gli eventi free roam delle professioni della frontiera: ecco tutti i dettagli dal comunicato ufficiale di Rockstar Games.



EVENTI FREE ROAM: PE DEI RUOLI EXTRA

Questa settimana i Cacciatori di taglie, i Commercianti e i Collezionisti riceveranno un incremento del 25% di PE per il Ruolo e il personaggio quando parteciperanno a eventi Free Roam specifici per un Ruolo in Red Dead Online. Gli eventi Free Roam sono disponibili solo per i giocatori che hanno raggiunto i requisiti di rango nel Ruolo necessario. Eventi inclusi:



CACCIA GROSSA

Competi con altri Cacciatori di taglie per catturare ricercati e consegnarli alla giustizia in cambio di punti: i più pericolosi e difficili da inseguire varranno di più. (2-8 giocatori, necessario il rango 4 del Cacciatore di taglie)



CACCIA IN BRANCO

I Cacciatori di taglie dovranno lavorare in gruppo per catturare ricercati in un'area specifica; molti di questi criminali saranno protetti da scagnozzi altrettanto armati e pericolosi. (2-12 giocatori, necessario il rango 4 del Cacciatore di taglie)



LA VIA DEL COMMERCIO

I Commercianti hanno la possibilità di mostrare le loro capacità: i partecipanti all'evento dovranno difendere un vagone ricco di beni dagli attacchi dei banditi. (2-12 giocatori, necessario il rango 4 del Commerciante)



UOVO DI CONDOR

Un uovo di condor raro e preziosissimo è stato avvistato in quest'area! Trovalo prima degli avversari per approfittare dei vantaggi. (2-12 giocatori, necessario il rango 4 del Collezionista)



SCIACALLAGGIO

Un incidente ha disseminato l'area di oggetti collezionabili di valore. Trova tutti quelli che puoi con un occhio attento ai banditi nemici: hanno il tuo stesso obiettivo e sono pronti a tutto. (2-12 giocatori, necessario il rango 4 del Collezionista)



PE DEI RUOLI EXTRA

Che tu sia un debuttante delle Professioni della frontiera o stia cercando di raggiungere il livello Provetto, hai a disposizione 2.000 PE extra per ogni Ruolo.



Consegnare alla giustizia una Taglia leggendaria ti consentirà di ottenere 2.000 PE da Cacciatore di taglie. Eseguire una missione di vendita da Commerciante, invece, ti frutterà 2.000 PE da Commerciante. I Collezionisti che completeranno la collezione Febbre dell'oro (braccialetto in oro rosa Ojeda, Aquila d'oro del 1797 e Orologio da tasca d'oro) e la venderanno a Madame Nazar riceveranno 2.000 PE da Collezionista. Completando una missione della Storia del Distillatore, infine, guadagnerai 2.000 PE da Distillatore.



Ogni bonus da 2.000 PE verrà erogato in due parti da 1.000 PE tramite la sezione Offerte e ricompense nel menu di pausa di Red Dead Online.



SERIE CON MIRA MANUALE IN EVIDENZA: ULTIMO SUPERSTITE

Questa settimana soddisfa la tua sete di piombo nella modalità con mira manuale in evidenza, Ultimo superstite: sfida altri killer senza pietà. Tutti contro tutti: vince chi sopravvive per ultimo. Sarà disponibile tramite la Serie letale da oggi al 20 gennaio.



VANTAGGI

I vantaggi dedicati a Red Dead Online di questa settimana includono il 30% di sconto sui fucili disponibili dagli armaioli locali o tramite il catalogo Wheeler, Rawson & Co. per tutti i giocatori. I membri di PlayStation Plus, invece, riceveranno gratis la Giacca Leavitt in una delle sue colorazioni.



Per chi si sta preparando ad affrontare una delle prime tre Professioni della frontiera, il costo del Tavolo da macellaio, della Licenza da Cacciatore di taglie e della Borsa da Collezionista è stato scontato di 5 Lingotti d'Oro (la Borsa da Collezionista è ancora disponibile gratuitamente per i giocatori che connettono il loro account del Social Club a Twitch Prime, insieme al miglioramento Rame lucido per alambicco. Visita Twitch Prime per iscriverti).