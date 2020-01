Ubisoft Milano, il team di Mario + Rabbids: Kingdom Battle sta cercando nuovi artisti 3D

"Sono un tenero orsacchiotto, venite a me", dice Soliani sulla sua pagina di Facebook. Non sappiamo se sia vero, anche se le sue lacrime sul palco dell'E3 2017 sembrano confermarlo, ma le proposte di lavoro sono più che reali. Si tratta di sei posizioni, tutte molto tecniche, che però denotano come lo studio stia lavorando alacremente su qualcosa. Visto il successo planetario speriamo ovviamente in un nuovo Mario + Rabbids: Kingdom Battle, ma la modularità degli studi di Ubisoft potrebbe far sì che si tratti di progetti legati ad altri giochi.



I lavori sono UI Technical Artist, 3D Artist, Executive Assistant, 3D animator, Animation Coordinator e Game Designer e potete trovare una loro descrizione a questa pagina.